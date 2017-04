Karabinierët nuhasin erën e hashashit nga dritarja, i gjejnë shqiptarit 100 kg drogë poshtë krevatit

Karabinierët kanë shkuar mbrëmjen e kaluar në shtëpinë e një gruaje të komunitetit rom, e cila ndodhej në arrest shtëpie në Valle Martella. Pasi i kanë rënë disa herë ziles pa marrë përgjigje, karabinierët kanë kontrolluar duke përgjuar nga dritarja paksa e hapur, pasi kishin vënë re se në brendësi të banesës kishte dritë.

Ata janë tërhequr nga një aromë e fortë lënde narkotike që dilte nga dritarja. Ata janë spostuar dhe kanë pritur deri në ardhjen e shqiptarit, pas rreth dy orësh, i cili u ndalua duke hapur derën e banesës.

Në brendësi të dhomës, poshtë krevatit, karabinierët kanë zbuluar gjatë kontrollit, 2 thasë të mëdhenj, brenda të cilëve ndodheshin 26 pako me marijuanë dhe një peshore elektronike të cilat janë sekuestruar. Pronarja e banesës iu ka shpjeguar karabinierëve se ia kishte dhënë dhomën me qira para disa ditësh një 20-vjeçari sepse qiraxhesha e vjetër kishte ikur pa paralajmërim.fendues , komenti nuk do të publikohet nga moderatori .