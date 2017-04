Kush është Ervin Dalipaj që u vra sot, i akuzuar për vrasjen e Çollakut

Fillimisht dy të dyshuarit janë shoqëruar menjëherë pas ngjarjes nga Policia Gjyqësore, por më pas janë lënë të lirë. Deri në përfundim të hetimit, nën arrest ka qenë vetëm i pandehuri Denis Shtraza. Ndërsa i pandehuri tjetër, Ervin Dalipaj nuk ka qenë në kërkim

VRASJA E ÇOLLAKUT

Sipas Prokurorisë Ervin Dalipaj dhe Deniz Shtraza në bashkëpunim midis tyre dhe në bashkëpunim dhe me dy persona të tjerë, kanë rrëmbyer shtetasin Çollakun, e kanë lidhur në këmbë dhe duar me fasheta të zeza, e kanë transportuar si fillim me një mjet tip “Audi”, për në fshatin Murqin të Krujës dhe e kanë vrarë me armë zjarri.

Po ashtu Dalipajt në datën 06/01/2016 rreth orës 23:40 kur është shoqëruar nga Policia e Durrësit i është gjetur dhe sekuestruar një dokument me nr. xxxxx i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Tiranë dhe një stemë metalike me mbishkrimin “Policia” të cilat i mbante pa lejen e organeve kompetente. Viktima ka qenë punonjës i policisë nga viti 2000 deri në vitin 2012 kur është liruar.

LARGIMI NGA PUNA

Ervin Dalipaj ka qenë shef i sektorit Ekonomiko-Financiar në Drejtorinë e Përgjitshme Qëndrore Tiranë, deri në tetor të vitit 2013, kur u shkarkua nga kjo detyrë me akuzën “Shpërdorim Detyre” dhe “Rrjedhje Informacioni”, gjatë operacionit “Fundi i Marrëzisë” që kishte për qëllim mbylljen e lojrave të paligjshme të fatit.

Ishte vetë Ministri i Brendshëm në atë kohë, Saimir Tahiri i cili urdhëroi pezullimin nga detyra të dy shefave të Sektorit Kundër Krimit Ekonomik në Tiranë dhe në Korçë. Ministri e dha urdhërin pasi sipas policisë, rezultoi se në aksionin për bllokimin e lojërave të fatit të dy shefat nuk kryen detyrën e tyre dhe dyshohet gjithashtu se bashkëpunuan me pronarët, për t’i fshehur policisë makineritë (e lojërave të fatit).

Në njoftimin e datës 15 tetor 2013 thuhej: “Nisur nga konstatimet e bëra për një numër shkeljesh ligore gjatë operacionit, me urdhër të ministrit Saimir Tahiri, SHKB ka nisur hetimet në të gjithë sektorët e luftës kundër krimit ekonomik, të cilët me mosveprimet e tyre në përmbyshje të të planit të masave të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme u kanë krijuar mundësinë subjekteve të ndryshme të fshehin aktivitetin e tyre të paligjshëm. Në këtë kuadër janë pezulluar dhe po hetohen për shpërdorim detyre dhe rrjedhje informacioni shefat e sektorëve të krimit ekonomik, në tiranë dhe Korçë, E.D. dhe O.M.”

Dalipaj, që ishte në kërkim si bashkautor i vrasjes së Gazmend Çollakut ka qenë personi që i vuri prangat babait të ish-ministrit Saimir Tahiri në vitin 2013, nën akuzën e kontrabandës së medikamenteve.

Babai i ish-ministrit, Bashkim Tahiri, së bashku me dy persona të tjerë, u arrestua më 25 mars të vitit 2013 për kontrabandë ilaçesh. Në atë kohë, Ervin Dalipaj ishte shef i Sektorit Kundër Krimit Ekonomik në Drejtorinë e Policisë Tiranë dhe drejtonte hetimet ndaj babait të Saimir Tahirit, duke çuar në arrestimin e tij. Megjithatë, disa javë më vonë, babai i Tahirit u lirua nga të gjitha akuzat.