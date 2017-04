Huffington Post: Zotëruesi shqiptar i portalit me lajme të rreme kundër Klintonit mbyll ‘dyqanin’

Ne e dimë tani se një lumë lajmesh dhe propagandash të rreme rrodhi nëpërmes mediave sociale gjatë fushatës presidenciale të 2016-ës. Por nuk është e qartë në çdo rast nga ku erdhi, ose që po paguhej për të. Për t’u afruar më pranë përgjigjes, HuffPost intervistoi Hysen Alimin, një i ri freelancer i IT në Shqipëri. Alimi krijoi të paktën shtatë ueb-faqe në Shqipëri duke filluar nga muaji mars 2016, sipas regjistrimeve të domain-it.

Faqet, të cilat vepronin gjatë zgjedhjeve presidenciale të SHBA-së, nxitën një pamje të favorshme të senatorit Bernie Sanders. Duke sulmuar ish-sekretaren e shtetit Hillari Klinton me tregime të rreme.

Ndër faqet ishin Bients.com dhe ThePredicted.com, dy faqe me pamje profesionale që përshtaten me modelin e faqeve që shërbimet e inteligjencës amerikane thonë trafik në lajme të rreme dhe propagandë. (Për më shumë në këto faqe, shih hetimet paraprake të HuffPost për mënyrën se si qarkullon ky lloj përmbajtjeje.)

Alimi gjithashtu krijoi faqen e Facebook Bernie Sanders Lovers, e cila thotë se është e bazuar në Burlington, Vermont. Kjo faqe ka më shumë se 88.000 ndjekës dhe është ende në veprim. Kur Alimi ngriti faqet e tij të internetit, 22 shtete tashmë i kishin numëruar votat e tyre në parimin demokratik dhe shanset që Sanders të bëheshin kandidat ishin të pakta.

Por faqet vazhduan të tregonin histori të rreme për Clinton, ndërsa përpiqeshin të përforconin mbështetjen për Sanders. Mesazhi themelor ishte i qartë: mbështetësit e Sanders nuk duhet ta mbështesin Clinton. Faqet e Alimit shpërndanë përmbajtjen e tyre nëpërmjet Facebook-ut, ku shktuan zemërata, por u shpërndanë gjithashtu gjerësisht. Përmbajtja në faqet e Alimit nuk ishte origjinale; përkundrazi, u ripublikua nga diku tjetër në internet.

Rrëfimet e rreme të publikuara në faqe përfshinin një akuzë se Klinton po drejtonte një rrjet të fshehtë pedofilie në Shtetet e Bashkuara dhe se këshilltari i saj Huma Abedin kishte lidhje me Islamin radikal. Disa nga pjesët e botuara në ThePredicted bartën rreshtin “Anthony Citron”, të cilin Alimi e hoqi pasi HuffPost pyeti për identitetin e Citron.

Alimi tha në një email se Citron ishte “vetëm emri i llogarisë së internetit (admin) i cili e postoi atë”. John Mattes, 66 vjeç, një mbështetës i Bernie Sanders, i cili ka qenë një gazetar televiziv dhe hetues i Senatit, thotë se faqet e Alimit “ngrenë pyetje serioze”.

Duke përmendur një raport të CIA-s për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane, ai vuri në dukje se agjencia e jashtme ushtarake e Rusisë, ndoshta filloi operacionet kibernetike që synonin zgjedhjet amerikane deri në mars të vitit 2016.” Alimi regjistroi edhe faqet e tij përreth asaj kohe. Por ai thotë se po përpiqej të hyjë në biznesin e lajmeve duke ribotuar përmbajtjen.

“Asnjë artikull nuk është shkruar prej nesh. Unë nuk jam për tu fajësuar; Njerëzit që kanë punuar me mua në faqet e internetit nuk kanë shkruar asnjë artikull, ” tha ai në shqip. “Ne vetëm u përpoqëm të bëheshim një gazetë serioze”. Ai gjithashtu tha se ai krijoi faqen e Facebook, sepse ai është një tifoz i Sanders. “Ideja erdhi me një mik, kur po ndjekim zgjedhjet e SHBA dhe lëvizjen e Bernie Sanders,” tha Alimi.

“Faqja ka funksionuar që nga marsi 2016. Asnjëherë nuk kemi qenë një faqe zyrtare e Bernie Sanders. Gjithkush ka të drejtë të hapë faqen e tij të tifozëve për të dhënë mendimet e tij, por jo për të bërë lajme të rreme “. Mattes nuk është i bindur. “Si i ngriti faqet nëse ai mezi lexon gjuhën angleze?” Pyeti ai. “Si e dinte ai çfarë të kopjonte çdo ditë? Dhe kush e ka ushqyer atë kopje? ”

Alimi tha se nuk ka lidhje me Rusinë. “Unë me të vërtetë ndjehem keq unë jam duke u akuzuar për lidhje me Rusinë. Ndihem shumë keq që disa njerëz kanë thënë se po shkruajmë lajme të rreme, se po punojmë për Rusinë dhe kështu me radhë,” tha ai. “Është e vërtetë që njerëzit janë përqendruar vetëm tek ne, por të gjitha lajmet [në faqet tona] nuk janë shkruar prej nesh. Ne pyetëm me email nëse mund të ripublikonim artikujt. Shumica thanë po.

Qëllimi ynë ishte që të bëjmë një gazetë serioze dhe nëse shihni një histori të shkruar prej nesh, ju jeni të lirë të na gjykoni. Shikoni se çfarë lloj lajmesh publikojnë faqet e tjera. Ne nuk kemi të bëjmë me lajme të rreme “. Por ai pranoi se kur ai filloi së pari, ai mund të ketë qenë duke trafikuar lajme të rreme në Bients.com. ThePredicted.com, tha ai, ishte më mirë. “Në bients.com ndoshta mund të jenë burime të rreme, por në thepredicted.com kontrollojmë së pari nëse lajmi është i vërtetë atëherë postohet”, tha ai në një email.

I pyetur për çdo para që ai bëri nga faqet, Alimi nuk donte të shkonte në hollësi. “Nuk ishte një shumë e madhe parash,” tha ai. “Nuk ishte punë me kohë të plotë dhe nuk kishim shumë pëlqime. Faqet e tjera kishin më shumë pëlqime; Ne nuk kemi bërë lajme të rreme si të tjerët, për të marrë më shumë vizitorë të internetit si maqedonasit.” Alimi tha se ëndrra e tij është të krijojë një gazetë në internet në SHBA, por “ne nuk kemi para për të investuar apo për të paguar gazetarët amerikanë. Ne kemi nevojë për to, sepse anglishtja jonë nuk është aq e mirë.”

“Dhe nga rruga, nëse do të kishim qenë për rusët, a do të kishim vazhduar pas zgjedhjeve?” Shtoi ai. Alimi gjithashtu tha se ai mendon se ndikimi i faqeve të tij ishte relativisht i vogël. Ai shtoi në një email se ai kishte vullnetarisht faqe tek mbështetësit e Sanders dhe nuk kontrollon atë. Megjithatë, përhapja e lajmit të rremë në prag të zgjedhjeve të 2016 mund të kishte luajtur një rol në ndarjen e demokratëve për Klinton.

Aidan King, i cili ngriti një faqe pro-Sanders, Reddit në 2013 dhe më vonë ka punuar për fushatën, i tha HuffPost muajin e kaluar se ai vuri re një ndryshim në ton në shumë faqe pro-Sanders në Facebook pas zgjedhjeve partiake për kandidatin presidencial.

“Nuk do të ndihesha rehat duke thënë me ndonjë autoritet se është një përpjekje e koordinuar nga tallësit, por gjithashtu nuk do të ndjehem e sigurt duke thënë se ajo ishte ekskluzivisht e inatosur nga përkrahësit e Bernie.” – tha Kings. Rachel Maddow i MSNBC theksoi faqet e Alimit në një segment më parë këtë vit, pasi HuffPost botoi një pjesë rreth tyre. Por Alimi nuk dëshiron vëmendjen. Pas një sërë emailesh për kontrollin e fakteve për këtë artikull javën e kaluar, ai tha mjaft. “Nuk po e bëj më këtë,” tha Alimi. “Do ta mbyll web faqen time“. I vërtetë ndaj fjalës së tij, ai e bëri./Përktheu Lapsi.al/

*Artikulli u shkrua nga Vincent Triest dhe Ryan Grim