Gjermania “bombardon” çadrën: Mbroni interesat e vendit

Sigmar Gabriel ishte i qartë në mesazhin e tij për opozitën shqiptare, kur tha se askush në Europë nuk e kupton se pse pak kohë para zgjedhjeve duhet të ikë qeveria legjitime dhe të zëvendësohet me një tjetër.

Ministri gjerman tha se këtë mesazh do t’ja përcjellë edhe kreut të opozitës, Lulzim Bashës, gjatë takimit me të.

“Është e rëndësishme që Kushtetuta të zbatohet, bashkë me të edhe reforma në drejtësi. Apelojmë qeverinë dhe Parlamentin që të punojnë mbi bazën e Kushtetutës për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Këtë mesazh do t’ja përcjellim edhe opozitës, që e tërë qeveria federale, kancelaria federale janë të bindjes se bojkoti parlamentar nuk është rrugë e pranueshme për të shprehur vullnetin. Ka një farë frike lidhur me zbatimin e reformës në drejtësi”,- deklaroi Gabriel.

Ministri Gabriel zbulon edhe letrën që partitë në koalicionin qeverisës CDU-CSU I kanë dërguar opozitës shqiptare: “Pati një letër të partnerëve të koalicionit qeveritar, unë vetë jam social-demokrat, edhe të partnerëve tanë nga CDU-CSU, kanë shkruar një letër drejtuar opozitës së këtushme, sikurse edhe një pjesë e madhe e PPE-ve. Kanë apeluar për të mos bllokuar reformën në drejtësi. Një politikë që përpiqet të pengojë këtë, largohet nga Europa. Më lejoni t’ju bëj një pyetje: çfarë është më e rëndësishme? Interesat e vendit apo interesat e partive politike? Interesi i qytetarëve është shteti i së drejtës dhe jo i grupimeve më të vogla”.

Ministri gjerman foli edhe për procesin e Berlinit: “Procesi i Berlinit nisi me eufori, që ndërkohë ka rënë disi. Konstatohet një farë ngadalësimi i ritmeve, nuk mund të shpjegohet përse projektet nuk po ecin përpara siç duhet. Këtu luajnë rol interesa të grupeve të caktuara. Europa mund të bënte më shumë për vendet e Ballkanit perëndimor”.

Gabriel ka një këshillë për opozitën, që nëse do të vihet në zbatim, sipas tij, do t’i mundësonte vendit rrugën përpara drejt BE-së.

“Opozita konfirmon paragjykimet e shumë njerëzve jashtë vendit kundër Shqipërisë. Kush bojkoton Parlamentin për të penguar reformat, i bën dëm vendit të tij. Ndaj, këshilla ime është të gjenden rrugët për ta lënë bojkotin dhe të mbërrijnë në zgjedhje. Askush nuk e kupton përse para zgjedhjeve kërkohet qeveri teknike.

I pyetur për urat e komunikimit që mund të vendosen mes qeverisë dhe opozitës, Gabriel thotë se ka sërish një këshillë dhe ajo është vetëm zbatimi i Kushtetutës.

“Këshilla ime, zbatimi i ligjeve dhe Kushtetutës dhe realizimi i zgjedhjeve mbi bazën e tyre. Argumenti i Bashës ky është, mosbesimi që ka për mundësimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Në këtë kontekst, duhet të bëheshin propozimet e nevojshme. Gjermanët, OSBE, BE do duhej të merrnin propozimin që t’i shoqërojmë në mënyrë më intensive këto zgjedhje. Nëse opozita dëshiron, mund të bëjmë më shumë, por bojkotimi i Parlamentit nuk është rruga që të çon drejt zgjedhjeve demokratike”,- nënvizoi Gabriel./TCh/