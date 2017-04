Gjen gruan me dashnorin, ajo që bën ky burrë është epike!

Foto 1 nga 3

Me sa duket, ky është një nga ata tipa që edhe gjëja më e keqe po t’i ndodhë, do të dijë se si ta manovrojë situatën dhe ta kthejë çdo gjë në favor të tij plot me humor.

Duston Holloway u kthye nga puna dhe gjeti bashkëshorten e tij duke fjetur gjumë me një burrë të panjohur në shtratin e tyre martesor. Vajza ishte tapë e pirë dhe sipas djalit, kjo kuptohej lehtësisht për shkak të erës së alkoolit që kundërmonte në ajër.

Në vend që të zemërohej me të dhe t’i nxirrte të dy me shqelma jashtë, ai u bëri një foto dhe e hodhi në rrjetet sociale.

Mbishkrimi mbi fotot e dashnorëve në krevat dhe të tijat në selfie me ta, ishte:

Kur vjen në shtëpi dhe gjen një burrë tjetër pranë femrës që ti do. Një burrë i mirë meriton një grua të mirë”, shkruan ai ndërsa komentuesit kanë “masakruar” gruan tradhtare.