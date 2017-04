Gazetarja e kulturës quan ‘gore’ Fatmën dhe Aulonën: S’mësuan dot ç’është humori!

Një nga ‘thumbimet’ e Fatmës dhe Aulonës kanë prekur edhe një nga gazetaret e ‘Top Channel’, Jetona Koçibelli, për shkak të intervistës së saj ekskluzive me Marko Cakën, shqiptari që ka luajtur në filmin e famshëm ‘Fate of the Furious’, seria e 8 e sagës ‘Fast and Furious’.

Dy gazetaret e ‘Thumb’ vënë në pikëpyetje rolin e shqiptarit në këtë film, i cili po bën shumë zhurmë për asgjë.

Pas kësaj, ka reaguar vet gazetarja e ‘TCH’ Jetona Koçibelli, nëpërmjet një statusi në Facebook ku thotë: