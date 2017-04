Fenomeni i artit

Çdo gjë mund të ketë dy interpretime të ndryshme, dhe mund të mbrohen që të dyja…

Nga Edison Çeraj

Që prej Aristotelit e deri në ditët tona, kemi trashëguar me qindra përkufizime e trajtesa mbi natyrën, thelbin apo domethënien e artit, këtë veprimtari kaq kyçe për të depërtuar te misteri i qenies-në-botë. Kjo mori trajtesash mund të këqyret në dy mënyra: si një koleksion i pamatë nocionesh, konceptesh dhe idesh, që përbën një mjegullnajë të dendur, saqë pak vetë arrijnë të orientohen kur kapullohen prej saj; por, mund të këqyret edhe si një mozaik, ku çdo pjesë ka rolin e vet dhe nuk ka kuptim pa tjetrën ose pa tërësinë.

Kjo e dyta na jep shumë më tepër se e para, dhe si e tillë është më dritëhedhëse, më shteghapëse.

Në fakt, për një artist, vjen një çast dhe e gjithë çfarë është thënë e shkruar për artin nuk ka asnjë peshë, dhe përkufizimi i artit bëhet vetë arti, sepse në fund të fundit arti është njohje nëpërmjet aktit, jo dijes. Dija e vret artin. Por, arti nuk u përket vetëm artistëve, prandaj lind nevoja (në disa raste e tepërt) për të reflektuar e për të thënë diçka për të. Gjer më sot, çdo përkufizim ka qenë pashmangshëm përkufizim, për-kufizues, për-të-kufizuar. Në fund të fundit, një përkufizim nuk mund të bëjë më shumë sesa të shprehë një të vërtetë të pjesshme të artit, që duke qenë e tillë nuk mjafton. Të përkufizosh do të thotë të gjykosh, dhe kur e bëjmë këtë privohemi nga shumë mundësi; domethënë, nga shumë këndvështrime të tjera. E kush mund t’i rrokë të gjitha pikat e vështrimit njëherësh!? Ajo çfarë bën Izetbegoviçi në këtë trajtesë është përpjekja për ta çliruar artin nga dija, për ta parë e jetuar atë në këtillësinë vet, pa asnjë ndërmjetës – të ndërtosh një marrëdhënie vetjake dhe intime me veprën. Ai kulmon me idenë se një vepër arti nuk është çështje kuptimi, por përjetimi. Nëse marrim parasysh burimin metafizik të veprës së artit, atëherë çdo gjë është e qartë. Me nocionin kuptim, Izetbegoviçi ka parasysh kuptimin racional të gjërave/fenomeneve, që mori hov në veçanti pas iluminizmit, kur u ringrit kulti i arsyes. Por, njeriu nuk kupton vetëm përmes arsyes, se pastaj na del se vizione si ai i Dante-s apo i Michelangelo-s të jenë thjesht përralla. Meqë ra fjala, a janë përrallat përralla?

Pra, ka diç që nuk shkon te këto vizione, gjithnjë nëse flasim nën diktatin e arsyes dhe arsyetimit. Diçka që nuk shkon ka edhe te konstruksioni modern “njeri primitiv”, që në përshtatje e sipër drejt zhvillimit (në termat e evolucionit), teksa bënte një jetë fundekrye si ajo e kafshës (një kafshë mes kafshëve), në çaste të caktuara mënjanohej nga kopeja për të kryer disa praktika të cilat nuk janë hasur dhe nuk do të hasen asnjëherë te kafshët, si: të pikturuarit, magjia, rituale të caktuara, varrosja ceremoniale e të vdekurit e ndonjë akt tjetër të kësaj natyre.

Sado që kemi mësuar shumë gjëra të vlefshme nga astronomia, fizika, matematika, gjeometria, biologjia, kimia dhe mjekësia, prapëseprapë, siç shkruan Izetbegoviçi, “njeriu është shumë më tepër nga ç’na thonë të gjitha shkencat e marra së bashku”. Pra, ka një kufi që shkencat nuk e kalojnë dot, – pasi është në natyrën e tyre që të mos e kalojnë – pikërisht këtu nis territori i artit, që është një përvojë zbuluese sui generis; e thënë ndryshe, një mundësi për qenien.

2

Mundësia që na jep arti

Arti na jep mundësinë të rrimë më shumë me veten. Arti na jep mundësinë të thellohemi në qenien tonë. Arti na jep mundësinë të meditojmë për horizontet me të cilat përballemi sa herë që shohim një vepër arti. Arti na jep mundësinë të ruajmë autentiken tonë, që të jemi më të ndërgjegjshëm për të. Arti na jep mundësinë që të shohim gjithnjë një botë burimore/origjinale, dhe jo kopje.

Krijimtaria artistike ka prirjen të na bëjë kreativë me veten dhe me hapësirën. Arti na bën të kuptojmë që gjërat e vërteta bëhen me dashuri dhe dhimbje njëkohësisht, megjithëse dhimbja zakonisht vjen më pas ose më vonë. Arti na bën më të dhënë pas heshtjes, aq thelbësore si gjendje për qenien. Arti na jep mundësinë të veçohemi nga masa, duke dalë nga mpirja që shkakton kolektivja. Arti na zhvendos në dimensione të atilla, ku vetëm pasi i provojmë nëpërmjet përjetimeve vetëdijesohemi (deri në njëfarë pike) për gjurmët që mbesin në ne. Arti na imponohet në formë të vazhdueshme që ne të ndajmë diçka të vërtetë me veten tonë, sikur edhe një gjë të vetme. Megjithatë, në një botë të dominuar nga spektakli[1], janë krejt të pakët ata që duan të qëndrojnë përballë një vepre arti e të kuvendojnë me veten ose me vetë veprën, ose me autorin e saj. Sigurisht që të pakët duhet të jenë edhe për faktin dramatik që shumica dërrmuese e njerëzve shohin vetëm me sy e jo me zemër. Ai që nuk sheh dot me zemër është krejtësisht i kapulluar me atë lloj verbërie për të cilën nuk ka fjalë. Pikërisht kjo është verbëria.

Po prapë vepra e artit rezervon një vend për secilin që kërkon ta takojë, sado i çinteresuar dhe në pavramendje qoftë: ajo është e gatshme të presë çdokënd. Qëndrimi i saj që sa vjen e rëndohet nga pesha e viteve, por edhe sikur merr do tipare të ftohta, synon deri në pafundësi, pavarësisht se lënda me të cilën është bërë, pra baza materiale, që mbetet gjëja me më pak peshë dhe fare tutjetëhu, nuk ia lejon përmbushjen e këtij synimi.

Bota e veprës së artit funksionon sipas disa ligjësive të brendshme që kanë një natyrë shumë të gjerë dhe gjithëpërfshirëse, e në asnjë rast përjashtuese. Këto ligjësi vetëm sa kërkojnë njeriun te çdo njeri (për ta fisnikëruar) dhe te çdo i arratisur nga vetja (për ta rigjetur).

Pra, janë pikërisht përjetimet ato që na japin mundësinë e vyer për të hyrë në komunikim me veprën e artit, e për rrjedhojë edhe me veten – bash këtë kërkon të na kujtojë Izetbegoviçi. E për sa i takon ngritjes së kuptimeve e përllogaritjeve, sa më shumë t’u futemi aq më larg thelbit apo mesazhit të veprës së artit do jemi, gjë që e prekëm edhe më lart.

Arti na jep një mundësi për të përjetuar dhe kuptuar (për aq sa është e mundur) aktin sublim të krijimit, nga ku përpara nesh shfaqet një botë (vepra) e cila, ndryshe nga zbulimi që bën shkencëtari, nuk ka qenë më parë diku e fshehur dhe e pazbuluar: ajo buron nga një tjetër botë, dhe vetëm sa i zbulohet me energjinë e vet artistit; ku fillimisht, mu në këtë fazë, ajo s’është tjetër veçse përmbajtje pa formë – forma vjen më pas si e paevitueshme, edhe si marrëdhënie me tjetrin, dhe pikërisht për këtë kjo është pjesa më e parëndësishme, ose pjesa më paradoksale në meditimet e artistit. Arti, po ashtu, na jep mundësinë të jemi më të butë, më të paqtë me veten dhe me tjetrin. Imagjinoni një takim ndërmjet poetësh, ku ndonjëri reciton a këndon ndonjë varg e ku një tjetër shpreh me vërtetësi një përsiatje të atypëratyshme. Nga ana tjetër, imagjinoni një takim ndërmjet politikanësh, ekonomistësh, shkencëtarësh apo profesionistësh çfarëdo.

Siç mund ta merrni fare kollaj me mend, nuk është hiç e nevojshme të bëjmë ndonjë koment se ku qëndron ndryshimi. Arti nxit harmoninë mes shpirtrave të gjallë e të vdekur, se ndryshe nuk është i mundur. Kurse politika (e sotmja në veçanti), ekonomia apo disa prej shkencave më kryesore, nuk bëjnë dot pa nxitur herë pas herë konflikte të caktura.

3

Një mesazh me rëndësi që mund të marrim nga reflektimet e Izetbegoviçit mbi artin, është se arti mund ta çlirojë njeriun nga miti i kohës dhe i hapësirës.

“Do të shihet se poezia i përket mbarë njerëzimit, se ajo zgjohet kudo e te secili, në një vend apo në një tjetër, në një kohë apo në një tjetër, por, sikurse të gjitha dhuntitë specifike të natyrës, spikat në mënyrë të veçantë tek individë të caktuar.” (Goethe)

Po sipas Goethe-s, “ka vetëm një krijimtari letrare, ajo e vërteta; ajo nuk i përket as popullit, as fisnikut, as mbretit, as bujkut; kushdo që e ndien veten njeri të vërtetë, do ta ushtrojë atë”.[2]

Për Goethe-n, ajo që duhet bërë është krijimi i panteonit të veprave të mëdha, të konsideruara si “pronë e përbashkët e të gjithë njerëzimit, pavarësisht nga gjuha me të cilën janë shkruar”.[3]

Në kuadrin e angazhimit të tij për kapërcimin e kufijve të letërsisë kombëtare, mes të tjerave, nga viti 1819 deri në vitin 1827, i frymëzuar nga leximi i përkthimit në gjermanisht të Divanit të poetit pers Muhamed Shemsudin Hafizi prej orientalistit Joseph von Hammer-Purgstahl, Goethe do të shkruante veprën që, pas Faustit, është vlerësuar si më domethënësja e tij: Ëest-Östlicher Diëan – Divani perëndimor-lindor.

Përsëri në këtë drejtim, siç e rrëfen Alain Finkielkraut te Disfata e mendimit, më 31 janar të vitit 1827, Goethe, në kulmin e lavdisë dhe në muzgun e jetës së tij, bashkëbisedonte me mikun e tij besnik Eckermann-in për një roman kinez që po e tërhiqte dhe që i dukej i mrekullueshëm. Teksa priste të ishte i mahnitur nga veçantia dhe pasuria e ngjyrave të kësaj vepre, ai zbuloi disa ngjashmëri me epopenë e vet në vargjet Hermani dhe Dorotea, si dhe me romanet anglezë të Richardson-it. Habia e tij kishte të bënte jo me ekzotizmin e librit, por me afrinë e tij. Ky tekst, ky fragment i shkëputur nga një qytetërim i largët dhe pak i njohur, megjithatë nuk ishte një kërshëri – ja pra, kjo ishte fort intriguese. Dhe, nga ky pikëtakim pa gjasa midis atij që ishte patriarku i Europës dhe romanit kinez, nga ndjenja e çuditshme familjariteti që përjetonte; nga kjo lidhje e endur pavarësisht nga të gjitha ndryshimet, aftësia e frymës për të dalë mbi çdo kufi shoqëror dhe historik shfaqej sërishmi. Të rrënjosur në një truall të caktuar, të lidhur me një epokë të caktuar; pra, të ngulitur në kohë dhe në hapësirë, sidoqoftë njerëzit mund t’i shmangeshin fatalitetit të partikularizmit. Ndarja nuk ishte e pakapërcyeshme: kishte disa pika – dhe disa libra – ku njerëzimi mund ta mposhte copëzimin e tij në një mori frymësh lokale. Nga ky konstatim mrekullues Goethe nxirrte automatikisht një program:

Përderisa letërsia ishte në gjendje t’i mposhtte apo t’i kapërcente dallimet e shekujve, të racave, të gjuhëve apo të kulturave, ajo duhej edhe të përpiqej ta bënte këtë. Kjo mundësi përcaktonte idealin e saj. Kjo utopi, ky qëndrim asgjëkund, kjo e përtejme ndaj çdo vendi dhe kohe përbënte prirjen e saj të vërtetë: kishin vlerë vetëm ato vepra për të cilat pyetja “ku?” dhe pyetja “kur?” nuk mund të sqaronin gjithçka. (Finkielkraut, 1999) Në fakt, në thelb ato nuk sqarojnë asgjë.

Kjo “kthesë” e Goethe-s, ky botëkuptim na ndërmend një të vërtetë që përbën thelbin e krijimtarisë, por edhe të kulturës së të tillë: se ajo është jashtë kohës, jashtë historisë. Ajo ka ngritjet dhe rëniet e veta, por nuk ka zhvillim dhe histori në kuptimin e zakonshëm të fjalës. Në art nuk ka grumbullime “njohurish” dhe përvojash, – shkruan Izetbegoviëi – fenomen i cili ndodh me shkencën. Qysh prej paleolitit e deri më sot nuk është se është shtuar forca shprehëse në art, gjë që do të ishte funksioni kyç i zhvillimit. Qytetërimi njeh kohën e vet të gurit dhe kohën e atomit, ndërsa për kulturën, një zhvillim i tillë është krejt i huaj. Nga pikëpamja e qytetërimit neoliti është progres; kurse nga pikëpamja e artit është rënie. Arti paleolit, edhe pse mijëra vjet më i hershëm, është më i fuqishëm dhe më autentik se ai neolit.

Gjithandej është vënë re se poezia i ka paraprirë prozës. Para se të fillonin të rrëfenin njerëzit kanë kënduar. Poezia nuk ka pasur nevojë as për përvojën, as për modelin. Është dëshmuar disa herë se çdo religjion ishte i virgjër dhe i thjeshtë në nisje, por, më vonë, gjatë praktikës, një pjesë e madhe e tyre janë deformuar. Këto përfundime rrjedhin nga hulumtimet e Andreë Lang-ut, Ë. Schmid-tit, Coppers-it etj. Kështu, arrijmë në përfundimin se historia e kulturës do të ishte një kundërti kuptimore, dhe ajo për të cilën mund të flitet është vetëm kronologjia e dukurive kulturore. (Izetbegoviç, 2009) Jacques Risler-i shkruan: “Posa u zbuluan disa basorelieve dhe skulptura të lashta egjiptiane, të gjetura në luginën e Nilit, të bëra rreth 4 ose 5 mijë vjet më parë, menjëherë u pranua vlera e vërtetë e tyre. Shumë artistë bashkëkohorë frymëzohen për krijimet e tyre nga këto basorelieve të stërlashta, të gdhendura në muret e varrezave; figura të hajthme, të bëra nga deltina, mermeri, ari dhe alabastri. Ky art është herë i hajthët e subtil (koha e Totmesit II dhe e Totmesit III), herë monumental dhe i fuqishëm (koha e Keopsit), herë realist dhe më pak simbolik (Aknatoni).” Kur u zbulua Amerika, bash në orën e qytetërimit, ajo ishte 5 ose 6 mijë vjet pas Botës së Vjetër. Ajo nuk e arriti as epokën e hekurit (H. G. Ëells). Por, kjo matje e kohës, ose kjo ligjësi është e qartë se nuk vlen në rastin e artit amerikan! Në Bonampak, një tempull që ruan veprat më të vjetra në pikturë të kontinentit amerikan, janë zbuluar afreske magjepsëse, përherë tërheqëse e mbërthyese pavarësisht kohës dhe të ashtuquajturit zhvillim. (Izetbegoviç, 2009)

Pra, një vepër arti, që në një mënyrë apo në një tjetër na lidh me Vazhdimësinë (le të theksojmë tani: me Pafundësinë), mbi të gjitha është (për)kujtesë që na ndërmend se duhet të jetojmë për t’u thelluar te Vazhdimësia, e jo vetëm të gjallojmë.

Prandaj mbeten gjithherë të gjalla veprat e njëmendta të artit, bash ngaqë burimi i tyre nuk banon në kohë dhe hapësirë, por edhe sepse ato kanë si mision të pashpallur e të pashkruar të na lidhin me thelbin e Vazhdimësisë, që edhe ato e përfaqësojnë në mënyrën e tyre.

Përgjithësisht estetika nuk e ka marrë seriozisht këtë aspekt të veprës së artit, ose më saktë, si e tillë, nuk ia del të merret me këtë aspekt, pasi pushon së qenuri e tillë. Kështu, si padashje ajo na ka larguar nga thelbi dhe na ka zhytur në botën e rrethanave/shumësisë, që përbën një rreth vicioz sui generis, që e shumta na bën ta shijojmë veprën e artit, madje edhe ta “kuptojmë”, por asnjëherë ta përjetojmë atë. Shpeshherë kjo na detyron të biem në një përfundimin sociologjik: një vepër arti na drejtohet ne, ose të gjithëve, jo mua dhe ty.

4

Te Fenomeni i artit mund të gjurmojmë edhe raportin etikë-estetikë, ku kuptojmë se ato nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën. Anashkalimi i njërës apo i tjetrës përbën një gjymtim, së pari metafizik. Figurativisht ato janë dy anë të së njëjtës medalje. Sa më shumë t’i japësh rëndësi njërës duke zhvlerësuar tjetrën, aq më afër të pamundurës je. Sa më shumë të mendosh e të jetosh një ekuilibër mes të dyjave, aq më e mundur bëhet harmonia.

Nëse e figurativizojmë më tej, kjo marrëdhënie është si marrëdhënia e lëvozhgës/lëkurës me frutin. Në njëfarë kuptimi, etika, që ka dhe forcën më të madhe të rëndesës, nuk mund të jetësohet apo të shpërfaqet ndryshe përveçse nëpërmjet një ndërmjetësimi të caktuar – le të themi – estetik. Pra, një gjendje estetike e caktuar, natyrisht që fsheh edhe një etikë të caktuar, siç ndodh në rastin e një vepre arti, ku raporti mes formës dhe përmbajtjes përkthehet si marrëdhënia mes estetikës dhe etikës. Por, këtë marrëdhënie e hasim gjithandej: në arkitekturë, urbanistikë, letërsi, mjekësi, teknologji, te marrëdhëniet mes njerëzve e kështu me radhë.

Qoftë edhe një buzëqeshje, – që fatkeqësisht na është shndërruar në një forcë zakoni që e vazhdon inercinë falë muskujve të fytyrës – e bart këtë marrëdhënie mes estetikës (vënia re e saj/tërheqja) dhe etikës (mesazhi që marrim prej saj).

Nëse do marrim rastin e arkitekturës dhe urbanistikës, do vëmë re se është dallimi etik apo botëkuptimet e ndryshme që bëjnë dallimin edhe në rrafshin estetik të një qyteti nga tjetri. Fjala vjen, nëse krahasojmë Jerusalemin me Romën e dikurshme apo Firencën dhe Dubain sot, do kuptojmë shpejt se pas dallimit të madh që shohim mes këtyre qyteteve, qëndron një dallim po aq i madh dhe më i rëndësishëm në rrafshin etik. Dubai e ka sfidën me të shkuarën, ndërsa Firencja me të ardhmen. Kjo ngaqë Dubai apo çdo qytet i ri që shkaktoi modernizmi nuk ka të shkuar, dhe i duhet ta shpikë atë, kurse Firencja e ka sfidën me të ardhmen, pikërisht ngaqë i duhet të ruajë të shkuarën, nga e cila ka përftuar identitetin që ka.

Po kjo ndodh edhe me vetë ndërtesat, ku secila ka formën e vet arkitektonike në varësi të qëllimit për të cilin është ngritur. Është qëllimi, domethënë aspekti etik, që përcakton mandej edhe dukjen, pra aspektin estetik.

Përjetimi që na shkakton një vepër arti nuk vjen ndryshe te ne përveçse nëpërmjet një shpërfaqjeje apo manifestimi të caktuar estetik. Në njëfarë mënyre, ana estetike është një lloj kujtese për ne se kemi diçka për të marrë nga vepra, qoftë një mesazh konkret/të kapshëm, qoftë një përjetim të brendshëm të pashprehshëm.

Kështu ndodh edhe me muzikën: ajo që dëgjojmë është vetëm një vello të cilën vetëm pak individë arrijnë ta depërtojnë, për të bujtur në këtë mënyrë në një realitet tjetër.

Mbi të gjitha, përthyerjen e këtij binomi e hasim te vetë qenia njerëzore, ku ajo çfarë ne shohim dhe dëgjojmë nga njëri-tjetri janë reflektime të asaj çfarë besojmë dhe mendojmë. Secili është peng i qëndrimit të tij etik mbi jetën. Siç na mësojnë të gjitha traditat e hershme, njeriu përbëhet nga trupi dhe shpirti[4], dhe marrëdhënia për të cilën po flasim është rrjedhojë e natyrshme e këtij binomi qenësor. Çekuilibrimi i këtij binomi shkakton çekuilibrim edhe te binomi etikë-estetikë.

Në njëfarë kuptimi, Izetbegoviçi nuk na thotë asgjë të re (neë) – ai vetëm sa na kujton atë që kemi harruar.

[1] Një referencë e vyer për këtë temë është edhe libri Shoqëria e spektaklit, i Guy Debord, përkthyer në shqipe nga Astrit Cani.

[2] Po aty.

[3] Po aty.

[4] Përkthimi: kemi një anë të kapshme dhe një anë të pakapshme; një anë të konstatueshme dhe një anë tjetër të pakonstatueshme; një anë të ndriçuar dhe një të errët; një anë normale dhe një anë anormale; një anë të parashikueshme dhe një tjetër të paparashikueshme; një anë vetmitare dhe një tjetër shoqërore e kështu me radhë.