DSSH 2017- Fjala e shkencës për zhvillimin ekonomik dhe reformat

Studiues të huaj dhe vendas marrin pjesë në Konferencën Ndërkombëtare në UET mbi zhvillimin ekonomiko-social. Folës kryesorë Reinhard Priebe, ish-drejtor i Komisionit Europian për Politikën e Jashtme dhe Milva Ekonomi, Ministre e Zhvillimit Ekonomik

Cili është roli i shkencës në zhvillimin ekonomik të vendit dhe si mund të nxitet ajo që të ndikojë në këtë drejtim? Kjo ishte pyetja që ngriti paneli me studiues të huaj dhe vendas në sesionin hapës të Ditëve të Studimeve Shqiptare 2017 që u mbajt sot në Universitetin Europian të Tiranës.

“Rimodelimin e reformave për një model të ri të rritjes ekonomike-studimi i Shqipërisë – ekonomia, politika, zhvillimi social, perspektiva e të ardhmes”, ishte tema e zgjedhur për Konferencën Ndërkombëtare e cila do të vijojë edhe të shtunën në panele të ndryshme studiuesish nga universitetet më të mira në Europë, Ballkan dhe vendas.

E kthyer në traditë kjo konferencë mbahet në vitin e 4-ët radhazi dhe kishte folës kryesor Reinhard Priebe, ish-drejtor i Komisionit Europian, një njohës i Ballkanit dhe i Shqipërisë dhe Milva Ekonomin, Ministre e Zhvillimit Ekonomik.

Priebe: Reforma në Drejtësi dhe anëtarësimi në BE

Priebe, i cili ka mbajtur detyrën e drejtorit të Komitetit të Jashtëm të BE-së, ka qenë gjithashtu përgjegjës për Ballkanin Perëndimor nga viti 2001 deri në vitin 2006. Ai është dhe një njohës i Shqipërisë në rolin e Kryenegociatorit të Komisionit Europian në marrëveshjen e Asocim Asocim – Stabilizimit me Shqipërinë në vitin 2005.

Gjatë fjalës së tij në sesionin hapës të Ditëve të Studimeve Shqiptare në UET Priebe foli mbi të ardhmen e Bashkimit Europian bazuar mbi axhendën e Romës, ku analizoi problemet me të cilat po përballet BE pas Brexit, krizën e refugjatëve, etj.. Duke vënë theksin tek Ballkani Perëndimor dhe Shqipëria duke e parë anëtarësimin e tyre si një ndryshim të ri që do të pësojë BE si organizëm.

“Në çdo rast me një rinovim të mundshëm të BE-së dhe me Brexit me kalimin e kohës shtetet e mbetura të Ballkanit Perëndimor do të bashkohen, BE-ja nuk do të jetë njësoj siç është sot. Më shumë se në të kaluarën BE-ja është një lloj targeti në lëvizje. Kandidatët kanë çdo lloj interesi për të ndjekur zhvillimet dhe aq më tepër të bashkohen në diskutime për të ardhmen e BE-së. Aplikimi për t’u bërë pjesë e BE-së dhe kalimi në të gjitha ato proceset të vështira të pranimit është një zgjedhje e lirë e çdo shteti”- tha ndër të tjera ish-drejtori i BE-së i cili është një njohës i mirë i Ballkanit i cili preferoi ta shihte me optimizëm këtë anëtarësim pavarësisht një depresioni kolektiv, siç tha ai, që ka sot Europa.

Duke folur për Shqipërinë, ai vuri theksin tek implementimi i reformës në Drejtësi si një argument i rëndësishëm në progresin e vendit tonë drejt BE-së.

“Nuk mund të shtoj ndonjë situatë të veçantë për Shqipërinë në rrugën e saj për në BE. Shqipëria e ka fituar statusin e kandidatit që në vitin 2014. Vjeshtën e kaluar Komisioni rekomandoi hapjen e negociatave. Shtetet anëtare por presin më shumë progres në reformët kyçe para se të hapen negociatat. Në veçanti progresi kërkohet në implementimin e reformës në drejtësi dhe më së shumti në rivlerësimin e e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Në çdo rast, Komisioni ka njohur faktin se Shqipëria ka vijuar të ketë progres gradual për përmbushjen e prioriteteve kyçe për hapjen e negociatave për anëtarësim. Në çdo rast, Komisioni e ka pranuar që Shqipëria vazhdon të bëjë progres bashkë me përmbushjen e të gjithë prioriteteve kyçe për hapjen e negociatave. Ndryshimet kushtetuese u implementuan unanimisht në Korrik të 2016-ës duke lançuar procesin e reformimit të sistemit gjyqësor”.

Duke përfunduar fjalën e tij mbi axhendën e Romës për BE-në, Priebe tha se “projekti i integrimit europian ka qenë i suksesshëm me arritjet që kanë lënë gjurmë në histori. Në Romë BE ka ngritur një axhendë për të parë përballuar ngjarjet e tanishme dhe sfidat e të ardhmes. Prespektiva e zgjerimit për Ballkanin perëndimor është konfirmuar. Qartësisht progresi është në të dyja anët, nga BE dhe nga Ballkani Perëndimor. Optimizmi ka qenë një nga forcat më të mëdha e atyre që kanë punuar për Europën. Na lini të kapërcejmë momentet e depresionit kolektiv dhe të shikojmë përpara me optimizëm”.

Sfidat e shkencës

Në panelin hapës të Ditëve të Studimeve Shqiptare u diskutua mbi sfidën që ka akademia sot për të qenë prezente në zhvillimin ekonomik të vendit me anë të studimeve dhe kërkimit të mirëfillte shkencor në këtë drejtim. Presidenti i UET-it, Prof.Dr.Adrian Civici, në fjalën e tij i mëshoi këtë fakti duke theksuar rolin e rëndësishëm që ka shkenca për zhvillimin ekonomiko-social të vendit.

“Këtë vit kemi gjetur një temë shumë interesante dhe të domosdoshme për realitetin shqiptar siç janë sfidat e modelit të ri ekonomik dhe zhvillimit ekonomiko-social të vendit të studiura të qarta dhe të analizuara nga një këndvështrim shkencor për të dhënë dhe përgjigje po kaq shkencore. Në këto kohë të bësh shkencë ose të kërkosh të bësh shkencë nuk ëshët aq e lehtë.

Ka një opinion që në Shqipëri ëshët e vështirë të bësh shkencë sespe në shumicën e rasteve ajo bëhet formalisht. Ashtu dhe për faktin që fondet për kërkimin shkencor për shkëncën kanë qenë e vazhdojnë të jenë shumë të kufizuara dhe të limituara. Megjithatë kjo përpjekje modeste në filozofinë e zhvillimit të vet që ka Universiteti Europian i Tiranës, për të bërë ditët e skencës shqiptare ka një synim edhe më të veçantë”- tha Civici.

Civici vuri theksin tek rëndësia që UET i jep kërkimit shkencor, që sipas tij, “ka arritur një fond të destinuar për kërkimin shkencor në nivelet e 750.000 eurove në vit, që është pothuajse i barabartë me fondin kombëtar që ka Shqipëria për kërkimin shkencor në total”.

Studiues dhe profesorë të universiteteve më të njohur në Europë do të reforojne gjate DSSH-se, si Nico Carpentier dhe Vaia Doudaki nga Uppsala University, Paul Nixon nga Hague University, Dr. Anikó Kelemen-Erdős nga Óbuda University, Bozidar Todorov, CEO i Investment Bank Albania, etj..