Dosja e Metës del e pastër, Basha: Ishte pazar i pistë

Pak orë para votimit në Kuvend të Presidentit të ri të vendit, Ilir Meta është certifikuar nga dy institucione të pavarura për pastërtinë e figurës së tij.

Ai rezulton pa dosje nga koha e komunizmit dhe pa probleme me dekriminalizimin.

Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit, Albana Shtylla i kërkoi Autoritetit Shtetëror të Dosjeve zyrtarisht që të verifikonte kandidatin për President, Ilir Meta.

Kërkesa është bërë dje në mbrëmje, ndërsa sot drejtuesja e këtij institucioni, Gentiana Sula i tha Top Channel se Ilir Meta rezulton i pastër dhe nuk ka asnjë pengesë ligjore për të kandiduar.

Certifikimi ka ardhur edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që kujdeset për çështjen e dekriminalizimit.

Ndërkohë kryetari i PD-së, Lulzim Basha e quajti “pazar të pisët” zgjedhjen e Ilir Metës në postin e presidentit.

Nga çadra, Basha tha se sot Edi Rama firmosi dështimin total për reformën në drejtësi.

“Këta e konsiderojnë gjithçka çifligun e tyre. Pasi i hoqën me ligj çdo kompetencë dhe e shndërruan në një zyrë me më pak fuqi veprimi se një post drejtori Vlorë, e trajtojnë si një plaçkë për të kënaqur orekset dhe për të mbyllur pazarin e pisët me atë të cilit mendojnë se do asgjësojnë demokracinë”.