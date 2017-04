Disa këshilla dhe rregulla se si të bëni seks gjatë gjithë natës

Një orgazëm fantastike çdo natë është më shumë se sa kanë shpresuar pjesa më e madhe prej nesh – por a mund ta bëni partneren të ulërijë emrin tuaj në seanca të shumëfishta seksi, deri sa të ketë dalë dielli? Dhe të mos jetë false!

Nuk ka asgjë më eksituese, apo jo? Fatkeqësisht, të bësh seks gjithë natën nuk është aq e thjeshtë. Kjo ndodh sepse periudha qetësuese pas seksit e një mashkulli tipik mund të ftohë të gjitha qëllimet e nxehta. Eh, një pjesë e meshkujve të veçantë e bëjnë, por jo të gjithë! Megjithatë kemi lajme të mira.

Me shembujt në vijim, jo vetëm që do të shkurtoni kohën e qetësimit pas aktit, por do mësoni si ta ndizni partneren, gjatë kohës që bëheni gati për t’iu kthyer lojës së seksit të shfrenuar

Fillohet me… ushqim

Rezultatet e një seksi fantastik në një çift të uritur arrihen vetëm nëse keni ngrënë më parë. Gjithashtu, ngopuni mes seancave, nëse keni planifikuar të bëni seks gjithë natën. Kështu që mos kini frikë t’i suleni frigoriferit.

Ndërsa jeni te frigoriferi, shmangni patatet apo biftekun e mbetur: nuk ka asgjë seksi që mund të bëni me atë lloj ushqimi dhe vetëm sa do të rëndoni veten.

Ajo që ju nevojitet për të mbajtur të ndezur atmosferën, janë ushqime, si: krem i rrahur, banane dhe puding. Ndërsa e ushqeni, rrëshqisni gishtërinjtë tuaj drejt gojës së saj dhe lëreni t’ju shijojë. Imitimi i seksit oral do ju kthejë mendimet drejt seksit dhe ushqimi do t’ju furnizojë sistemin. Dhe mos harroni akullin – kaloni një kub mbi buzët, poshtë shpatullave dhe mes gjoksit të saj. Asgjë nuk do ta eksitojë atë më shumë se kaq. Dhe mos u habisni, nëse raundi tjetër i seksit zhvillohet në kuzhinë.Seks gjatë gjithë natës: qëndroni ngjitur njëri-tjetrit. Shumë distancë pas seksit bën që ajo të ndihet e mënjanuar emocionalisht, gjë që mund të shkatërrojë mundësitë tuaja për të bërë seks gjithë natën.

Dush i ngrohtë dhe seks oral

E kush nuk ndihet i rigjallëruar pas një dushi? Përfitoni nga periudha qetësuese dhe shkoni të sapunoheni me partneren tuaj. Pastërtia ju ofron të paktën një të mirë, të cilën ju mund të mos e kishit marrë në konsideratë më parë – krijon më pak pengesa.

Shumë femra nuk duan që mashkulli të jetë mbi to pas seksit, sidomos nëse nuk janë të pranishëm kondomët. Dhe ju mund të jeni hezitues për të njëjtën arsye. Seksi oral mund të jetë një alternativë dhe dushi mes raundeve i mban mundësitë e hapura për të dy. Seks gjatë gjithë natës: mos bini pre e rutinës. Lajeni dhe përkëdheleni njëri-tjetrin. Nëse doni me të vërtetë ta relaksoni partneren, bëjini një masazh skalpit, ndërsa i lani edhe flokët. Po përse ta qetësoni nëse keni ndërmend të bëni seks gjithë natën? Nëse doni ta eksitoni, qëndroni pas saj, sapunojeni, shpëlajeni dhe afrojeni kokën e dushit në zonat e ulëta të saj – përgatituni për rënkime pafund kënaqësie.

Nëse doni seks 12 orë, gjeni pozicionet e duhura…

Edhe femra më e ndrojtur është e ndjeshme ndaj pornos, sidomos kur është shumë e eksituar. Vendosni një DVD të pisët pas seksit të dalldisur dhe bëni detyrimet tuaja në shtrat. Ideja është ta mbani atë nën dëshirën e zjarrtë, deri sa të jeni gati për seancën tjetër. Mbajeni pranë dhe tregojini gjithë gjërat e prapa që do t’i bëni. Kombinimi i zërit tuaj me figurën do ta bëjnë të drithërohet përpara kohe. Seks gjatë gjithë natës: ka mundësi që ajo mund të shkojë në orgazëm ndërsa sheh DVD-në seksi – përpiquni ta parandaloni. Inkurajojeni t’i shfaqë këto për ju, por mos e lini të shpenzojë të gjithë energjinë seksuale, derisa ju të jeni karikuar sërish. Besoj se do të donit ta ruante këtë vetëm për ju.

Shmangni tendosjet e tepërta

Sekreti për të bërë seks gjithë natën është të vendosni një ritëm që nuk do t’ju vrasë – “i shpejtë dhe i furishëm” nuk është fjala kyç për këtë rast. Përfitoni nga pozicionet e seksit që nuk kërkojnë qëndresë atletike. Pozicioni i misionarit mund të tingëllojë mjaft i thjeshtë, por shpatullat do të jenë duke u përgjëruar për pak pushim, pas disa orësh.

E njëjta ndodh edhe me pozicionin e kalërueses; muskujt e kofshëve të saj do të dhëmbin, pasi ju ka kalëruar intensivisht. Në vend të këtyre, provoni diçka si rrjeta e merimangës; shiheni njëri- tjetrin me fytyrë, ndërsa jeni shtrirë mënjanë dhe lejoni këmbët të gërshetohen. Ky pozicion praktikohet për kontakt të afërt, penetrim të thellë dhe orgazëm të lehtë – çfarë ka për të mos u dashur? Seks gjatë gjithë natës: mos kini frikë të dremisni pak nëse jeni të rraskapitur, por mos dilni nga karakteri – vazhdoni t’i flisni njëri-tjetrit. Shtrihuni në pozicionin e lugës në mënyrë që të dy jeni njësoj kur të zgjoheni dhe gati për të nisur sërish.

Masazhi sensual e shkrin atë si gjalpë

Nëse keni ndërmend të vazhdoni derisa errësira të jetë larguar, trupat do të kenë nevojë për një kohë për veten. Përkëdheleni njëri-tjetrin me masazhe të ndërsjella, duke i kushtuar vëmendje të veçantë shpatullave, shpinës, të ndenjurave dhe kofshëve. Duke e përkëdhelur njëkohësisht fort dhe butë në këto zona do ta bëni të shkrijë si gjalpë. Një masazh i thjeshtë me duar mund të bëjë çudira. Merrni kohë të mjaftueshme për të eksploruar trupat tuaj, ndërsa diskutoni për orgazmën e ardhshme që keni ndërmend t’i dhuroni. Sërish, kombinimi i zërit me prekjen mund ta çmendë deri në epsh.

Seks gjatë gjithë natës: provoni ta bëni këtë në pozicionin e rrjetës së merimangës, që duket e përshtatshme për masazhe të lehtë. Ndërsa e ngacmoni me prekje, ndihuni i lirë për t’u hedhur në puthje të zjarrtë apo kafshim në vend pikant.

I ngadalti dhe i vazhdueshmi fiton garën

Nëse doni ta kaloni vijën e finish-it, duhet të kaloni përmes këtyre shembujve. Mos e shihni periudhën e qetësimit pas aktit si një pengesë; është me të vërtetë një bekim i maskuar. Në fund të fundit, sa më shumë të rikuperoheni, aq më i mirë do të jetë seksi. Me pak planifikim dhe me shumë epsh, do të shihni yje edhe kur dielli të ketë kohë që ka dalë. Si ju duket tashmë agimi?!