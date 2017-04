Dështimi i negociatave, Rama: Shkova ta takoja, por Basha nuk ishte në tavolinë

Kryeministri ka treguar nga Korça se si dështuan negociatat me Bashën për zgjidhjen e krizës politike. Gjatë një takimi në Korcë me të rinjtë që votojnë për herë të parë , Rama tha se në tavolinë gjetën vetëm negociatorët e PD, pasi Basha ishte në një dhomë tjetër. Rama tha se pranoi gjithë draftin e propozuar nga eurodeputetët, me kusht që Basha të votojë vettingun.

“PD është futur në çadër sepse ka frikë nga vettingu. PD nuk do të shkojë në zgjedhje sepse do të mbajë në punë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Dje shkuan në takim për të bërë dialog pa kushte. Në tavolinë gjetëm vetëm të huaj, Basha nuk ishte në tavolinë, kishte shkuar në një dhomë tjetër. Pranuam të gjithë planin e negociatorëve që gartanton zgjedhje të lira. E pranuam të gjithin. Pranuam të diskutojmë dhe shtyrjen e zgjedhjeve dhe futjen e disa ministrave teknike në qeveri, por vendosem kusht votimin e vettingut. Jemi gati të diskutojmë çdo gjë në kufijtë e arsyes”, tha Rama. “Ne dje i hapem krahen, por s’kishim ke perqafonim se nuk na erdhi Luli”, tha Rama.

Rama tha se Tirana e ka provuar Lulin, por Shqipria nuk ka ndrmend ta provoj.

“Sot ne jemi në një moment që është në udhëkryq, sepse 4 vjet më parë, ne gjetëm një Shqipëri që ishte e kërcënuar nga falimentimi ekonomik dhe financiar. Gjetëm arkën e shtetit bosh. Gjetëm shqiptarë të angazhuar në sipërmarrje dhe kërkonin borxhet që ua kishte shtetit. Gjetëm edhe një mal me borxhe në energji. Gjetëm një Shqipëri ku gjysma paguanin dhe gjysma nuk paguanin. Ata që paguanin jepnin para edhe për ata që vidhnin energji. Gjetëm një Shqipëri ku krimi ishte ulur këmbëkryq në çdo qytet. Gjetëm një Shqipëri, kur për 25 vjet u tha klub më klub, shpi më shpi se nuk ia vlen dhe se ky vend nuk bëhet. Në tre vjet e gjysmë ne kemi dhënë provën se vota e shqiptarëve na dha mundësinë të bëjmë realitet shtetin që na duhet. Ne s’jemi të gjithë njësoj. Po të ishim të gjithë njësoj ata s’do ishin futur në çadër, nga frika e vetingut. Nga frika e reformës në drejtësi. Po të ishim të gjithë njësoj, ata do ishin me ne dhe sot do kishte filluar pastrimi i Shqipërisë. Ne duam që prokurorët e korruptuar dhe gjykatësit të shporren”, tha Rama.