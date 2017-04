Dështimi i negociatave, flet Ilir Meta: Për të ardhur keq…

Kreu i Kuvendit, Ilir Meta, ka folur pas takimit që zhvilloi me partitë paralmetnare në kryesine e Kuvendit. Ai tha se, opozita nuk po demonstron vullnet për zgjidhjen e krizës politike.

“Nuk po demonstrohet vullneti dhe domosdoshmëria për tu dhënë shqiptareve një proces demokratik. Opozita ka të drejtën e saj që ta quajë si të dojë përpjekjen tonë dhe timen personalisht, ajo ka të drejtën e saj.

Partitë kanë bërë disa përpjekje për te vendosur dialogu. Është për të ardhur keq që opozita paragjykon dialogun me ultimatumin. Janë bërë disa hapa të rëndësishëm nga ana e mazhorancës aktuale. Garantimi i një gjithëpërfshirjeje do të bënte të mundur që opozita do të ndihmonte për garantimin e zgjedhjeve dhe do të ishte ajo opozitë që do të ndihmonte të gjithë qytetarët shqiptarë.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për një zgjidhje politike. Në momentin që nuk kemi arritur një marrëveshje. Përpjekjet nuk janë shteruar. Vendi do të shkojë drejt situatave të paparashikuara.

Palët duhet të ulet të diskutojë për të ndryshuar kodin zgjedhorë për ti dhënë mundësi opozitës që të marrë pjesë në zgjedhje. Jemi duke pritu opozitën, të cilës i janë bërë shumë oferta. Por dhe PD duhet të bëjë hapa. Qeveria teknike nuk duhet të përcaktohet në mënyrë të njëanshme. Ne nuk dua që të bëjmë asnjë veprim pa opozitën për zgjedhjet” – tha Meta.

Ilir Meta thirri gjatë pasdites partitë politike në një tryezë ku mësohet se është diskutuar për rekomandimet për Reformën Zgjedhore nga OSBE/ODIHR, dhe janë informuar partitë politike mbi negociatat e mbrëmshme të ndërmjetësuara nga negociatorët e PE.

Kjo lëvizje e Metës, erdhi pas takimit që ai pati sot me trojkën e ambasadorëve të në Tiranë si edhe pas bashkëbisedimit, që po sot zhvilloi me Edi Ramën.

Por në përfundim të këtij takimi, mesa duket rezultatet nuk kanë qenë ato të dëshiruarat.

Ben Blushi ka dalë i pari nga takimi. Ai tha se, kjo tryezë ishte në kuadrin e informimimit, dhe jo të gjetjes së një zgjidhje, pasi sipas tij mungonin dy aktorët kryesorë, Edi Rama dhe Lulzim Basha.

“Nuk ka pasur asnjë ftesë, pasi ishim në tryezë informimi, ai nuk na ftoi për votim. Në kuvend, pavarësisht nga mungesa e PD, votat janë, por nuk ka vullnet. Kanë dështuar të gjitha negociatat politike që të zhbllokohet vettingu. Pavarësisht nga mungesa e PD, paralajmërova PS dhe LSI mund të cenojnë zgjedhjet pasi mund të dëmtojnë zgjedhjet dhe ato duhet të lëshojnë pushtet. Nuk pati asnjë përfundim tryeza sepse nuk u thirr për të pasur një përfundim. Që në fillim u njoftua se Rama nuk do ishte dhe Basha nuk mori pjesë dhe kjo e bëri të padobishme tryezën. Kjo krizë do zgjidhet duke mos u zgjidhur. Nuk ka zgjidhje, por shpresoj të ketë zgjedhje”- tha Blushi.

PS përfaqësohej nga deputetët Gramoz Ruçi dhe Taulant Balla.

Balla tha se, ndryshime në kodin zgjedhor duan një konsensus të gjerë dhe gjithëpërfshirje, duke lënë të nënkuptohet se është e pamundur përjashtimi i opozitës.

“Ne gjithmonë kemi qënë partizanë të respektit të një tradite të kahershme që përfshijnë qoftë konsensusin e gjërë po qoftë edhe konsensusin e dhënë nga OSBE/ODIHR. Çdo ndryshim i tillë ka ndjekur një rrugë shumë institucionale, ku është kërkuar konsensus i gjerë dhe për certifikim nga ana e OSBE-ODIHR”,- sqaroi Taulant Balla.

Balla tregoi ndër të tjera edhe shkakun e dështimit të negociatave mbrëmë, ndërsa tha se Basha u largua nga bisedimet sapo u vendos vettingu si kusht.

Pjesë e takimit ishin edhe kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi, dhe deputetja Mesila Doda.

Pasi ka dalë nga mbledhja, Doda tha se pritet të mbahet edhe një tryezë tjetër në këtë frymë, në mënyrë që t’i kontribuohet zgjidhjes së krizës politike në vend.

“Të ulemi sërish, boll me kokën mënjanë. Të gjejmë të mesmen e artë”,- tha Mesila Doda.