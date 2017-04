Blushi: S’e votoj Metën! Bushati: Sot është turp të jesh socialist

Deputeti Ben Blushi, drejtues i partisë LIBRA, në një status në Facebook, shkruan se nuk do e votojë Ilir Metën si president të vendit.

“Kam pasur të drejtë kur kam thënë se kriza po hyn në krizë. Ilir Meta kërkon të zgjidhet President në mes të krizës, për shkak të krizës dhe në kurriz të krizës, për t’i ikur krizës. Kur të gjithë duhej të lëshonim dicka për të lehtësuar peshën e anijes së Shqipërisë që po mbytet, ky mori edhe atë pak pushtet që kishte mbetur. Ilir Meta u bë President nga frika dhe jo nga shpresa. Ilir Meta është Presidenti i Rilindjes dhe jo i Popullit. Është Presidenti i të shkuarës jo i të ardhmes. E si mund ta votoj? LIBRA voton vetëm të ardhmen,” shkruan Blushi.

Ndërkohë analisti Andi Bushati shkruan tek Lapsi.al se sot është turp të jesh socialist.

“Sot do të kisha turp të isha socialist!

Se për hir të atyre që dëgjova për tetë vite me radhë, qeshja me njeriun që thoshte se nuk do të pranonte kurrë të ishte një president jo konsensual.

Se për hir të atyre që më kishin ngulur në kokë, tallesha më atë që propogandonte se nuk hynte në zgjedhje pa opozitën.

Se për hir të besimit që kisha tek prijësit e mij, e ironizoja “aleatin” që fliste për një 18 qershor farsë.

Po, po, sot është vërtet e turpshme të jesh socialist. Sepse sot, pas refrenit të propoganduar për tetë vite me radhë, Edi Rama po lëpin gjithë çka pështyrë. Ai po e bën Ilir Metën president duke vazhduar të thotë se Rilindja do të funksonojë, se Reforma në drejtësi nuk do të vonojë dhe se Shqipëria po bëhet përditë e më e mirë.

Po, po është e vërtetë, socialistët nuk meritojnë asgjë më shumë sesa Metën president,” shkruan Bushati.