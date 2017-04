Bërja e shtetit nis dhe me urat/ Ushtria ‘sulet’ mbi të Bunës dhe në Fier

Foto 1 nga 25

Ministrat Bushati dhe Kodheli moren pjesë këtë të hënë në ceremoninë e fillimit të punimeve për rikonstruksionin e Urës së Bunës.

Ministrja Kodheli evidentoi qartë se kjo urë nuk është pronë e Ministrisë së Mbrojtjes, por vjen si një korrespondencë që daton herët me Bashkinë Shkodër. “Dhe ne i jemi përgjigjur në kohë rekord nevojave të qytetarëve për rikonstruksionin e saj”, tha Kodheli.

Ashtu si në rastet e tjera, FA ndërtojnë urat strategjike të tipit “Beily” dhe këto punime do të zgjasin 1 muaj. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati theksoi nga ana e tij se ky investim po bëhet si nevojë dhe kujdes ndaj Shkodrës.

“Por ne sot po prezantojmë fazën e parë të punimeve, pasi së shpejti do të vijojmë me preznatimin e vizionit tonë për bregun e liqenit të Shkodrës, si një zonë me potencial të lartë për turizmin e zonës. Urat janë simbol i bashkimit të njerëzve dhe urojmë që kjo urë të shërbejë edhe si një mundësi për bashkëpunim në të ardhmen me Bashkinë Shkodër”, tha Bushati.

Gjatë kohës që në Shkodër zhvillohej ceremonia për përurimin e punimeve të Urës së Bunës, punonjësit e bashkisë ishin të pranishëm në Tiranë në bllokimin e rrugëve.

Por ura e Bunës nuk është e vetmja që do të ndërtohet nga Forcat e Armatosura. Në të gjithë vendin janë ndërtuar nga e para në këto vite shumë ura ‘Baily’ ku më e fundit ishtë ajo në fshatin Dërnënas të Fierit.

“Banorët e fshatrave të Njësisë Administrative #Dërmenas në #Fier, nuk do iu duhet më të kalojnë mbi një urë të sajuar, por mbi të gjitha të rrezikshme.

Forcat e Armatosura të Shqipërisë për pak përfundojnë ndërtimin e urës në fshatin #Povelçë, e cila nuk do të shërbejë vetëm për këmbësorët, por edhe për automjetet, veçanërisht ato bujqësore”,- shkruan në një status në Facebook, Ministrja Kodheli.