Basha paralajmëron Edi Ramën: Tani do të nisim mosbindjen civile

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u kthye në çadër rreth orës 22.00. Basha tha: “për fat të keq përpjekja për marrëveshje dështoi. Nuk pati sukses sepse Edi Rama refuzon qeverinë teknike të zgjedhjeve të lira”.

Kryetari i PD-së, Basha, ka paralajmëruar përshkallëzim të protestave pas dështimit të negociatave me ndërmjetësim të dy eurodeputetëve David McAllister dhe Knut Fleckenstein.

Duke folur nga Çadra e Lirisë mbrëmjen e sotme, Basha tha se, nga java e ardhshme do të nisë mosbindja civile.

“Javën e ardhshme do nisim përshkallëzimin e mosbindjes civile anembanëë Shqipërisë për t’i treguar Edi Ramës se koha kur në Shqipëri bëheshin votime por jo zgjedhje ka marrë fund. Nuk do ketë më kurrë votime dhe jo zgjedhje”,- theksoi Lulzim Basha.

“David McAlliste dhe Knut Fleckenstein erdhën sot në Shqipëri dhe nuk kursyen asnjë përpjekje për t’i kontribuuar një zgjidhje reale të krizës politike që ka mbërthyer vendin tonë. Për fat të keq, përpjekja e dy ndërmjetësuesve europianë nuk pati sukses, kjo sepse Edi Rama refuzon qeverinë teknike të zgjedhjeve të lira.

Ndaj kushti për zgjedhje të lira e të ndershme mbetet qeveria teknike me mandatin popullor për të luftuar drogën, për të nxjerrë jashtë institucioneve kriminelët dhe për të krijuar kushte për zgjedhje të lira.

Dua t’i them cdo shqiptari se kjo nuk është cështje ose ose, por është cështje edhe edhe. PD angazhohet solemnisht që me një qeveri teknike të zgjedhje të lira të zbatohet plotësisht ligji për dekriminalizimin, të luftohet droga, të krijohen kushte për zgjedhje të lira dhe të nisë zbatimi i vetingut. Edi Rama nuk do as zgjedhje të lira dhe as veting të vërtetë sepse i trembet demokracisë së vërtetë.

Ne nuk do të pranojmë as zgjedhje fasadë, as veting fasadë dhe interesat e tij korruptive dhe kriminale. Jemi të vendosur të vazhdojmë pa kthim betejën tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme përmes një qeverie teknike.

Le të bëhemi gati. Shembulli i kësaj lëvizje të paprecedent frymëzon sot cdo shqiptar të ndershëm. Të vendosur do të vazhdojmë qëndresën tonë në këtë monument të lirisë”,- thotë Basha.