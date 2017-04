Basha shpjegon ‘mosbindjen civile’: Premtimi 500 mijë euro për…

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, foli në çadrën e protestës përpara qyetarëve të Kavajës, të cilët pas një jave duhet të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakun e ri.

“7 maji do jetë data e atakut kardiak të republikës së vjetër. Më 7 maj, e gjithë Shqipëria do jetë në Kavajë. Më 7 maj do jetë goditja finale për republikën e vjetër. Asnjë lule e asnjë fije bari nuk do të preket në Kavajë. Asnjë qytetar nuk do detyrohet të votojë në proces fasadë. Nuk do ketë zgjedhje fasadë as më 7 maj dhe as më 18 qershor. Republika e vjetër do që të asgjësojë pluarlizmin. Por nuk do kthehemi kurrë më pas në një demokraci fasadë. Po nuk u tërhoqën më 18 qershor, Kushtetuta do jetë nul. Më 19 qershor, qytetarët nuk do paguajnë asnjë taksë,” tha Basha.

Një falenderim e rezervoi Basha edhe për aleatët e tij. Ai se njerëz afër qeverisë kanë paguar me 500 mijë euro një kryetari partie që të shkëputej prej opozitës dhe të futej në zgjedhje.

“KQZ kjo vegël e pavlerë i pranoi me 24 orë vonesë listat e pazarit të peshkut, të Edi Ramës, Ilir Metës, Shpëtim Idrizit dhe një tufe mercenarësh. Republika e vjetër, kupola kriminale në pushtet, dje gjatë gjithë ditës ofroi shuma të majme partive politike opozitare me qëllim regjistrimin e tyre në thyerje të vendimit popullor të 18 Shkurtit. 500 mijë euro iu afruan një kryetari partie për t’u shkëputur nga opozita dhe ky vendim popullor dhe për t’iu bashkuar komplotit të politikës së vjetër. Qindra mijëra euro iu ofruan kandidatëve potencialë të partive aleate. Ata thanë jo. Askush nuk e mori lugën e çorbës së prishur të Edi Ramës, Ilir Metës me shokë”, tha Basha.