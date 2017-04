Atentat në Sukth/ Ekzekutohen dy të rinj brenda makinës, ja emrat

Foto 1 nga 2

Një vrasje e dyfishtë me armë zjarri raportohet nga Sukthi, pranë zonës së mbikalimit. Pak pas ngjarjes mësohet eidentiteti i njerit prej te rinjve te ekzekutuar brenda makines. Ai mesohet te jete identifikuar si Ervin Dalipaj, person i hetuar per vrasjen e Gazmend Çollakut.

Ndërkohë viktimë ka mbetur dhe pasagjeri që udhëtonte me Dalipajn, shtetasi Xhimo Dalipaj. Raportohet se viktimat janë qëlluar me armë brenda një automjeti tip Audi me targa AA 111 OI.