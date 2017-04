Absurdi/ Bën 9 muaj burg, por ata që e akuzojnë nuk e njohin

Qytetari Pashk Pjetri tregon në emisionin “STOP”, se në Shkurt 2012 i kërkuan të paraqitet në Prokurorinë e Shkodrës, ku i thanë se kishte mashtuar 2 gra, duke u marrë nga 5 milionë lekë, për t’i shpëtuar nga burgu. Pashku thotë se as që i njeh dy gratë në fjalë, Valbona Smajli dhe Luiza Matllia.

Madje edhe këto të fundit deklaruan në Gjykatë, se nuk kanë njohje me Pashk Pjetrin.

Por kjo nuk ishte e mjaftueshme, që Pashku të çlirohej nga akuza. Ai bëri 9 muaj e gjysmë burg në burgun e Shën Kollit dhe sot kërkon pafajësi e dëmshpërblim. Emisioni ”STOP” komunikoi me dy zonjat dhe me njërën prej tyre, Luiza Matllia bëri edhe një ballafaqim.

Por mes të dyve, nuk rezultoi asnjë njohje dhe Luiza e pranoi këtë fakt.

“Më datë 12 Shkurt 2012 vjen një thirrje nga Prokuroria e Shkodrës, për tu paraqitur. Menjëherë u paraqita pranë Prokurorisë së Shkodrës. Atje u njoha me çështjen që kishte kaluar prokurori karshi meje. Ti je akuzuar thotë se ke mashtruar dy gra, duke u marrë 5 milionë lekë të dyjave, për tu rregulluar punë të mos futeshin në burg. Unë jam një punëtor i thjeshtë, edhe sot jam punëtor i thjeshtë”.

Gazetarja – Mos ndoshta ke qenë sekser i ndonjë prokurori dhe gjykatësi?

“Në asnjë lloj mënyre! Unë nuk njoh as prokuror, as gjyqtar dhe as femrat që më ka akuzuar prokurori se u kam marrë lekë. Në gjykatë, kur erdhën gratë “e huaja” thanë se nuk e njohin Pashkun.”



Gazetarja – Kush ka bërë kallëzim ndaj teje?

“Vetëm prokurori, këto nuk kanë bërë kallëzim karshi meje! Pas paraqitjes së parë që bëra tek prokuroria, pas 20 ditësh erdhën nmë arrestuan”. Më datë 13.03.2012, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër vendos caktimin ndaj shtetasit Pashk Zef Pjetri të masës së sigurimit “Arrest me burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

“Qëndrova në burg 9 muaj e gjysmë. U futa më 20 Mars 2012 dhe dola më datë 30 Dhjetor 2012. Gjatë periudhës që ndenja në burg nuk erdhi njeri për të më sqaruar se për çfarë arsye unë kam hyrë në burg. Kam qenë nën akuzën “mashtrim dhe bashkëpunim”.

Gazetarja – Me kë kishit bashkëpunuar?

“Janë edhe katër të tjerë. Nuk bëhet fjalë të hyjë njeri në burg. Të gjithë interesat e tyre i mbajta unë. Unë nuk kam bashkëpunuar me asnjë!”

Gazetarja – I vështirë ishte qëndrimi në burg?

“Obobo! Veç hyftë Zamir Bahiti brenda, prokurori!”

Pashk Pjetri kërkon pafajësinë dhe që ligji të jetë i saktë dhe jo sipas dëshirave të prokurorit.

“Këto persona që më ka akuzuar prokurori, ka ardhur njëra në gjykatë dhe ka thënë që nuk më ka dhënë lekë dhe nuk e di kush jam, kurse tjetra që më ka akuzuar thuhet se është nëpër botë dhe nuk mund të arrijnë ta sjellin të ballafaqohemi. Nëqoftëse vjen ajo, unë nxjerr një skandal të paparë karshi prokurorit! Unë jam i pafajshëm moj, jam i pafajshëm! S’i kam marr njeriu një 5 leksh deri në këtë sekondë. Kush është ai që më ka dhënë mua këto lekë që të ballafaqohem me të. Nëqoftëse ata kanë prova për mua, hallall ju qoftë, jo 9 muaj e gjysmë burg, por 9 vjet burg!”

Sipas akuzës që ka marrë Pashk Pjetri mbi “ushtrimin e ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” thuhet se një ndër bashkëpunëtoret e tij është Alketa Broci.

Gazetarja e emisionit “STOP” telefonoi Alketën për tu lidhur me dy akuzueset, të cilat janë të mashtruara.

Gazetarja – Në emisionin tonë ka ardhur një qytetar, që quhet Pashk Pjetri. Ai ka marrë një dënim prej 9 muajsh sepse presupozohet që ka mashtruar Luiza Matllian dhe Valbona Smajlin. Keni informacion për këto dy zonjat se ku ndodhen? Ju e njihni Pashkun?

Alketa – Po, jam njohur gjatë seancave gjyqësore.

Gazetarja – Po më përpara e keni takuar?

Alketa – Jo, s’e kam takuar asnjëherë.

Gazetarja – A keni bashkëpunuar me njëri-tjetrin?

Gazetarja – Ju të dy akuzoheni se keni bashkëpunuar duke ushtruar ndikim të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Është e vërtetë kjo?

Alketa – Jo, nuk është e vërtetë!

Gazetarja – Keni informacion se ku ndodhen këto dy zonja, që t’i kontaktojmë dhe të bëjnë një ballafaqim? A i keni mashtruar ju?

Alketa – Nuk e di, as nuk ashtu fare… nuk e njoh, zonjë!

Gazetarja – Po atëherë pse ju kanë dënuar? Pashkun 9 muaj dhe ju 10 muaj?

Alketa – Po sepse nuk kemi mundësi që ta ndjekim, o zonjë!

Pashku thotë se Alketa nuk pranon asnjë gjë sepse ata nuk kanë lidhje me këtë çështje, kjo është dhe arsyeja se pse ai i është drejtuar emisionit “STOP”.

Gazetarja e emisionit “STOP” së bashku me Pjetrin kanë shkuar në Shkodër për tu ballafaquar me njërën nga akuzueset, Luiza Matllian. Nëpërmjet një telefonate vendosin vendin e takimit.

Gazetarja – Kemi ardhur t’ju ballafaqojmë me Pashk Pjetrin, jeni përballur të dy në gjykatë.

Luiza – Po.

Gazetarja – E njihni Pashk Pjetrin?

Luiza – Pashk Pjetrin si Pashk, jo!

Gazetarja – Ky person ka bërë 9 muaj burg dhe akuzohet se ju ka marrë 5 milionë lekë. Është e vërtetë?

Luiza – Jo!

Pashk – E nderuar! Më jep dorën. Punët i kanë bërë të tjerët dhe ma kanë lënë fajin mua.

Por si ka mundur prokurori ta akuzojë Pashk Pjetrin kur akuzuesja Luiza Matlliu nuk e njeh fare atë?/tvklan.al/