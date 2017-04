A do të bëhet Meta kryeministër? Ja çfarë thotë ministrja e LSI!

Para se të zhvilloheshin takimet Rama- Meta, shumë zëra nga LSi kritikonin punën e qeverisë.

Kishte edhe nga ata zërat si të ministrit Panariti dhe ministres Gjosha që deklaronin se Meta mund të bëhej edhe kryeministër.

Gjatë një prononcimi për një televizion lokal në Fier, Gjosha u shpreh: “Nuk është sekret që ne duam që Meta të jetë kryeministër. Ai është njeri që i ka dhënë shumë dialog dhe konstruktivitet politikës shqiptare”.

Por tani që janë forcuar zërat për vazhdimin e koalicionit, Gjosha thotë se deklarata e saj në atë kohë ishte partiake.

“Meta kryeministër? Ishte një deklaratë e imja partiake në atë kohë, nuk ishte një deklaratë e imja zyrtare”,­ ka thënë ajo në emisionin “Natë me Xhaxhiun” në News24.

Gjosha ka folur për situatën aktuale politike dhe “ngërçin” që po kalon vendi jonë kur po afron data e zgjedhjeve.

“Dialogu është e vetmja zgjidhje për krizën që po kalon vendi ynë dhe LSI është dakord për dialog dhe tryezë të përbashkët me opozitën. Në jemi dakord për të vijuar koalicionin me PS dhe janë strukturat e partisë ato që e vendosin. Por dua të theksoj se para koalicionit me PS duhet dialog edhe me opozitën dhe nuk mendoj se nuk do ketë zgjidhje për krizën. Busulla jonë e vetme është e drejtuar drejt integrimit në BE”, tha Gjosha./dritare.net