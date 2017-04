Burgu i “Panama Papers”, jeta luksoze e të burgosurve

Foto 1 nga 6

Alex de Stampa është arkitekti francez i cili ka projektuar burgun-anije të “Panama Papers”.

Projekti në fakt ngjan më shumë me një jaht pushimesh sesa me një burg, por e keqja është se ky projektim nuk i jep mundësi të burgosurve të arratisen në asnjë mënyrë të mundshme.

Mbi anijen me lartësi 350 m, do të ndërtohet struktura 100-metroshe, në të cilën do të qëndrojnë gjithë të dënuarit.

Burgu ka hapësirën për zhvillimin e sporteve dhe nuk mungon as pjesa ku do të qëndrojë administrata.