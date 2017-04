Foto 1 nga 10

Ajo është vetëm 18-vjeç, megjithatë kjo nuk e ndalon që të paraqitet me foto mjaft provokuese.

Edhe pse është ende minorene, duket se Kristjana Sexobeat (emri i artit) ka edhe bekimin e mamasë së saj për të bërë karrierë në këtë mënyrë.

Me siguri shumë shpejt do të bëhet tepër e famshme me çfarë kuptohet.