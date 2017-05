BE dhe Shqipëria, nevojë urgjente për të ideuar një platformë neo-demokratike të sistemit

Nga Leandër Prifti

Ka qenë dhe mbetet një fakt historik që ne shqiptaret nuk kemi qenë asnjëherë ne gjendje të zgjedhim me vullnet të lire një sistem politiko-ekonomik dhe shoqëror që na përshtatet dhe që e gjykonim si të drejte për te na çuar drejt prosperimit. Në rastin më të keq kemi jetuar nen një sistem diktatorial kurse në rastet me pak të këqija të huajt na kanë detyruar apo treguar (jo sugjeruar apo këshilluar) se çfarë është mire për ne dhe se cilin sistem duhet të aplikojmë.

Në dijeninë time edhe pse Shqipëria ka 27 vjet që ka dale nga sistemi komunist diktatorial nuk gjen asnjë studim apo kërkime akademike që të paktën teorikisht të provojnë se cili është sistemi që i përshtatet shoqërisë shqiptare dhe pse X apo Y sistem do mund te sjelle prosperitetin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. E vërteta është që studime të tilla janë tepër të rralla edhe në botë.

Shqiptarët kanë 24 vjet qe mendojnë se jetojnë një sistem kapitalist-demokratik. Por si mund të quhet ky sistem kapitalist kur në vend ende informaliteti prevalon, nuk njihet bursa në sistemin financiar dhe ligji famëkeq 7501 për pronën private mbetet ligji me i keq i miratuar nga një parlament në vendet e Evropës Lindore. Ligj që jo vetëm ka mbjellë kaos dhe pasiguri në shoqërinë shqiptare por ka korruptuar çdo kolonë të shtetit sidomos drejtësinë. Nuk dua të keqkuptohem, unë nuk jam kundra një sistemi kapitalist-demokratik nëse ai vërtet do funksionoje për Shqipërinë, por as unë dhe asnjë shqiptar nuk mund te injoroj faktin se pas një çerek shekulli sistemi i cili ju është paraqitur shqiptareve si kapitalist-demokratik po e boshatis.

Shqipërinë nga shqiptaret dhe ka sjellë vetëm kriza, dëshpërim, depresion. Pra pyetja shtrohet se cili është sistemi ne te cilin jetojnë shqiptaret sot ne Shqipëri? Një sistem parakapitalist? Një sistem parakapitalist, kaotik dhe autoritar? Një sistem parakapitalist me një ‘demokraci’ të importuar dhe implementuar keq?

Nga ana tjetër të huajt kanë 27 vjet që sipas tyre “eksportojnë” por edhe përpiqen të implementojnë (ne koordinim me Qeverinë Qendrore dhe atë Lokale siç thonë ata) një demokraci qe edhe ata vete mendojnë se gëzojnë në vendet e tyre. Kjo është fatkeqësi e madhe për ne shqiptaret. Janë 27 vjet të çuar dëm.

Po kush janë këta te ‘huaj’ qe vijnë pa reshtur në Shqipëri dhe mbajnë leksione të stërzgjatura për demokracinë ? Sigurisht trupi diplomatik dhe organizmat satellite të tyre që në Shqipëri kanë formën e NGO-ve. Këta individë edhe pse përfaqësues të qeverive të vendeve te tyre janë pa asnjë dyshim pjese e një elite tepër te vogël nga vendet që vijnë, elite kjo që në fakt përfaqëson interesat financiare fitimprurëse të oligarkisë ekonomike. Është kjo oligarki që financon fushatat elektorale ( lexo teatrot elektorale) dhe i sjell këta individë në pushtet nen ironinë dhe cinizmin më të madh si gjoja përfaqësues të popullit. Pak a shume ka 24 vjet që kjo ndodh edhe në Shqipëri.

Ideologët dhe politologët perëndimorë kanë se paku 120 vjet qe janë munduar të rikuperojnë pjesë nga ideologjia dhe terminologjia e grekeve (athinasve) të lashte qe në vitin 500 P.K. i dhuruan botes DEMOKRACINE (Demokratia = Pushteti i njerëzve) si një model politik anti-tiranik i vet-qeverisjes së një popullate.

Demokracia moderne që kanë sot shumica e vendeve perëndimore është krejt e ndryshme dhe ka shkuar kundra çdo lloj ideologjie apo aplikimi praktik krahasuar nga ajo e grekëve të lashtë.

Pse e them këtë? Sepse ajo qe shikojmë çdo dite është se vetëm një mini-pakice, e theksoj mini- pakicë pra shumë herë me e vogël edhe se pakica e popullsisë, zotëron gjithë pushtetin si atë financiar ashtu edhe atë politik-bërës apo qeverisës. Këtu evidentohet edhe me shumë një kontradiktë e madhe me nocionet e demokracisë qe ne mendojmë se jetojmë: kontradikta midis nocionit të shtetit, partive politike dhe përfaqësuesve të qeverise. Ne të treja këto nocione shihet qartë se kemi një sundim të pakicës dhe grekët e lashte do na merrnin me ‘shkelma’ nëse atë që NE shumica na detyrojnë ta quajmë demokraci ne fakt për një grek demokrat (athinas) të lashte do ishte një oligarki e pastër.

Por kthehemi përsëri tek thesari qe i lëne botës greket e lashtë para 2500 vjetësh: DEMOKRACIA.

Kra(c)tia – komponenti i dytë i fjalës Demokra(c)tia derivon nga kratos që do të thotë pushtet, fuqi. Komponenti i pare Demos do të thotë ‘Popull’ (njerëzve). Pra Pushteti i Popullit (njerëzve).

Por çilet janë këta ‘njerëz’ në të vërtete?? Nëse ‘Popullin’ do ta mendonim si një ‘iceberg’ atëherë në njërin pol të iceberg-ut (atë të dukshmin) vetëm në 1/20-n e kësaj pjese do qëndronin si pakicë të gjithë personat me pushtet politik dhe ekonomik dhe pastaj gjithe pjesa e iceberg-ut mazhoranca e gjithë popullsisë që për të jetuar duhet të punojnë ose jetojnë në varfëri për shumë arsye. Këto të fundit njihen ndryshe edhe me termin ‘Masat’.

Kundrejt masave janë pozicionuar Elita e qytetareve njohur ndryshe si ‘Pakica e pasur’. Me shumë gjasa mund qe të këtë