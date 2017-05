Andi Bejtja: Zoti e ruajtë Shqiërinë nga treshja Rama, Lu, Vllahutin

Gazetari Andi Bejtja ka komentuar sot mospërfilljen e kushtetutës nga shumica parlamentare dhe nga artifici që ata shpikën për të kthyer listën tek avokati i Popullit. Sipas bejtes kjo është nje reformë që u bë nga rma me ndihmën e ambasadorëve që donin ta ndihmonin kryeministrin për zgjedhjet e ardhshme.

Ja seç shkruan bejtja për “Syri.net” ku bën thirrjen Zoti e ruajtë Shqipërinë nga ky kombinim: “Këto ndodhën sepse e ashtuquajtura Reformë në Drejtësi, u projektua që në fillim, nga arkitekti Rama me ndihmën e hapur të ambasadorëve Lu dhe Vllahutin, si një platformë elektorale, për ti dhënë fitoren Ramës në zgjedhje dhe për të eliminuar kundërshtarët politikë, se sa një reformë për shqiptarët. Të gjithë e kanë të qartë që reforma në vetvete do gati më shumë se pesë vjet të implementohet.

Po kush i vuri këto afate për votimin e reformës 9 muaj përpara zgjedhjeve dhe votimin e Vettingut 3 muaj përpara zgjedhjeve? Reforma elektorale u bë vitrina më e mirë e Ramës, për të mbuluar kriminalitetin në politikë, kanabizimin e vendit, korrupsionin, u bë platforma e vetme elektorale e një slogani si “Rilindja” që vdiq gjithashtu pa lindur mirë.

Në këtë gropë ku e çuan reformën në drejtësi me duart e veta, nuk e nxjerrin dot kuzhinierët e saj. Nuk e nxjerr dot as Ambasadorja Vllahutin që kërkoi që në fillim fare të procesit votim të saj pa konsensus, nuk e nxjerr dot as Ambasadori Lu që jo pak herë direkt dhe indirekt e quajti opozitën shqiptare jo vetëm si forcë demokratike por dhe gënjeshtare.

Tashmë, mbi të gjitha, duke qenë se reforma në drejtësi u përdor si platformë elektorale e PS-së në zgjedhje, pikërisht, vetëm tre muaj përpara zgjedhjeve këta aktorë e kanë të pamundur ta nxjerrin dhe opozitën nga çadra dhe ta fusin në parlament.

Shqipëria si shumë vende në tranzicion në rajon dhe përreth ka patur shumë momente të tilla krize, por kurrë nuk është gjendur në situatë të tillë: me reformë në drejtësi të vdekur që në bark, e kanabizuar, me kushtetutë të rënë, me opozitën jashtë parlamenti dhe pa negociatorë ndërkombëtarë kredibël në Tiranë, që më shumë kanë hallin të mbulojnë korrupsionin e tyre personal, se sa të zbulojnë korrupsionin e vërtetë në Shqipëri.

Është hera e parë që nga zemra më dalin fjalët zoti e ruajt Shqipërinë”!