Viola Spiro i kthehet ekranit të TV-ve dhe sportit

Foto 1 nga 5

Prezantuesja e njohur Viola Spiro, nuk do t’u mungojë më shikuesve. Sipas “Gazetaolle.com”, ajo do t’i rikthehet ekranit televiziv me emision sportiv “Ora Skaner”, i cili transmetohet në “Ora News”. Nga ky TV u largua Gert Çarçani, që mori një detyrë në FSHF.

Bjondia simpatike u bë e njohur në “SuperSport”. Pas një pauze të shkurtër ajo rikthehet sërish me emisionin e saj, për të pasqyruar gjithçka që ndodh në sport gjatë fundjavave.