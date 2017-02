Video/ Ktheheshin nga Kisha e Laçit, digjet makina me 5 persona brenda

Një familje nga Shkodra ka udhëtuar sot drejt Kishës së Laçit, ndërsa gjatë rrugës së kthimit janë përballur me një incident.

Makina e tyre “Benz C Class” ka marrë flakë si pasojë e një mase në paketën elektronike, ndërsa brenda në makinë ndodhej çifti bashkë me tre fëmijët e tyre, të moshës 16-20 vjeç.

Sipas raportuesit, ka qenë një grua laçiane që ka bërtitur dhe i ka ndërprerë rrugën automjetit duke i dalë para, për ta njoftuar që makina kishte marrë flakë, pasi familjarët nuk kishin kuptuar asgjë.

Kështu, kjo grua u ka shpëtuar jetën, pasi menjëherë personat që ndodheshin brenda makinës kanë dalë jashtë automjetit, ndërsa më pas ky i fundit ka marrë flakë menjëherë.

Zjarrfikësja ka ardhur rreth 20 minuta pas lajmërimit, ndërsa në videot e mbërritura në redaksinë e JOQ duket se si Benzi është shkrumbuar i gjithi./JOQ/