Video/ Ja si u masakrua çifti shqiptar në Greqi, vdes edhe burri

Ka vdekur sot në Greqi edhe 53-vjeçari shqiptar që u qëllua me armë nga grabitës të armatosur në shtëpinë e tij në Peristeri në Greqi. Gruaja e tij 50-vjeçare gjeti vdekjen që në momentin e parë të mësymjes së grabitësve në shtëpi, kurse ai u plagos rëndë prej tyre. Me vdekjen e babait, dy fëmijët e çiftit, djali 27 –vjeçar dhe vajza 17-vjeçare mbetën vetëm.

Televizioni grek Alpha.gr ka krijuar skemën sesi ndodhi ekzekutimi i tyre brenda në shtëpi.

HISTORIA

Në agim të 3 shkurtit 2017, familja shqiptare prej katër anëtarësh në Peristeri të Greqisë u sulmua nga persona të maskuar dhe të armatosur, që mësynë me forcë në shtëpi duke qëlluar në kokë me armë, gruan dhe plagosur rëndë burrin e saj në sy të dy fëmijëve të tyre.

Mediat greke njoftuan se gruaja 50-vjeçare vdiq në vend, kurse burri, 53 vjeç, ishte në rrezik për jetën.

Grabitësit me fytyrën e mbuluar sulmuan me thikë djalin 27-vjeçar dhe e plagosën në fytyrë, ndërkohë që në skenën e përleshjes ishte ede vajza 17-vjeçare e çiftit. Media të tjera njoftuan se fëmijët ishin me aftësi të kufizuara dhe grabëtësit i kishin mbylluar ata në një dhomë.

Dy prindërit u dërguan menjëhërë në spitalin e Atikës, ku mjekët konfirmuan vdekjen e gruas dhe morën nën kujdes intensiv, bashkëshortin e saj, që dha shpirt sot.

Divizioni i Sigurisës së Atikës vazhdon hetimet për ngjarjen./Syri.net/



