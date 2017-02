Video 3D/ Si ndodhi grabitja e parave në Rinas

Këto janë pamjet ekskluzive në 3D të transmetuar këtë mbrëmje në emisionin Opinion, nga grabitja spektakolare e ndodhur ditën e sotme në Rinas. Grabitja ka ndodhur rreth orës 13:24 në Qafë Kashar, në periferi të Tiranës, ku dy persona të veshur me kamuflazh, mundën të marrin shtatë thasë me lekë të Bankës Kombëtare Tregtare, të cilat transportoheshin me dy makina të blinduara për në aeroportin e Rinasit, me destinacion Vjenën.