“Vettingu i domosdoshëm, gjykata na ka bllokuar 40 projekte”

Përfundon rruga “Herman Gmeiner” në Njësinë 2, investime si në qytet edhe në periferi

Një nga zonat periferike të Tiranës, fshati Sos në Njësinë Administrative Nr. 2, tashmë është bërë pjesë e qytetit edhe si infrastrukturë rrugore e urbane.

Bashkia e Tiranës ka përfunduar në kohë rekord ndërtimin e rrugës “Hermann Gmeiner”, e cila qe kthyer në një shqetësim disa vjeçar për banorët e lagjes së populluar pas viteve ‘90.

I shoqëruar nga deputeti i PS, Besnik Bare, dhe Administratori i Njësisë Nr. 2, Elez Gjoza, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, theksoi se ky investim është një tjetër dëshmi e reduktimit të diferencave mes qendrës dhe periferisë.

“Jam shumë i lumtur sot, që në një fundjavë me shi, i dhamë dorën e fundit kësaj rruge me sinjalistikën, ndriçimin, trotuaret, për ta bërë sa më dinjitoze këtë hapësirë publike të Tiranës. Ku punohet me standard, punohet vetëm një herë dhe nuk i rikthehemi punës disa herë. Këtu në fakt, ka qenë ekzaktësisht kufiri midis Tiranës urbane dhe Tiranës rurale dhe ashtu siç kemi premtuar, ky do të jetë viti i punës për Tiranën rurale, pra për t’u siguruar që sheshojmë diferencat midis periferisë dhe qytetit”, tha Veliaj.

Ai theksoi se rruga do i shërbejë jo vetëm banorëve të kësaj lagje, por edhe institucioneve të tjera sociale dhe shtetërore.

“Kjo është zona e Saukut, një zonë e cila ka ndërtesa rezidenciale, por edhe shumë ndërtesa sociale e arsimore. Ka shkolla, kopshte, çerdhe, këtu është edhe shkolla e re “Hermann Gmeiner”, që mban emrin e rrugës, ka edhe shumë institucione të tjera private ose publike. Ndaj, qindra dhe mijëra qytetarë që banojnë ose punojnë këtu, duke nisur që nga rezidenca e Presidentit, nga sot kanë një hyrje alternative, jo mes përmes parkut të Liqenit”, shtoi Veliaj.

Kryebashkiaku Veliaj solli në vëmendje se pavarësisht dëshirës dhe përpjekjeve të Bashkisë së Tiranës për të punuar në kantieret e hapura për përmirësimin e infrastrukturës urbane, shpesh ajo pengohet nga vendimet e gjykatave, të cilat falë korrupsionit kanë arritur të marrin masa bllokimi për rreth 40 projekte.

“Kemi hapur rreth 100 kantiere pune, nga të cilat 40 bllokohen përkohësisht me vendime gjykatash, që marrin masa bllokimi për punët e bashkisë. Sot mjafton që një i fortë të bëjë një pagesë në një gjykatë të shkallës së parë, të marrë një masë bllokimi dhe 40% e kantiereve të Tiranës bllokohen”, tha kreu i bashkisë.

Për këtë arsye, Veliaj theksoi se reforma në drejtësi merr një rëndësi të madhe edhe për Bashkinë e Tiranës, e cila shpeshherë bie pre e korrupsionit të gjykatave. Ai nënvizoi se këto vendime janë një shërbim i munguar ndaj qytetarëve, të cilët nuk kanë mundësi të përfitojnë nga investimet e Bashkisë së Tiranës.

“Reforma në drejtësi është absolutisht e nevojshme. Bashkia nuk mund të korruptojë gjyqtarët, nuk mund të doroviti këdo që jep urdhra dhe masa bllokimi. Ndaj, u bëj apel të gjithë qytetarëve që ta mbështesim reformën në drejtësi, të mbështesim vettingun, të mbështesim një sistem ku një gjyqtar nuk hap ankandin se kush ofron më shumë për të dhënë një masë bllokimi. Kemi disa kantiere në Tiranë ku kemi ecur jashtëzakonisht shpejt, por imagjino sa shpejt mund të ecnim nëse nuk do të kishim këto vonesa, të cilat na çojnë në seanca pa fund gjyqesh dhe kur vjen puna, zbulon që një i fortë, një njeri që nuk pranon të bashkëpunojë me bashkinë për të liruar një hapësirë të zaptuar që e ka marrë me të pa drejtë, vetëm për faktin se ka fuqi blerëse te një gjyqtar, bllokon punën e bashkisë për muaj të tërë. Imagjinoni sa shpejt mund të kishin ecur punët në Tiranë nëse do të kishim një sistem gjyqësor korrekt”, theksoi kryebashkiaku Veliaj.

Ai theksoi se për t’i prerë rrugë këtij arbitrariteti dhe kaosi që shkaktojnë vendimet e gjykatave edhe në drejtim të interesit publik, Bashkia e Tiranës mbështet fort nevojën për zbatimin sa më parë të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

“E mbështesim vettingun, e mbështesim reformën në drejtësi sepse duam që në Tiranë të vlojë dhe kjo arrihet vetëm kur zhdukim ata gjyqtarë, të cilët kundrejt pagesës bllokojnë punët e bashkisë, punët e qytetit dhe të një milion qytetarëve të Tiranës”, u shpreh Veliaj.

Deputeti i PS, Besnik Bare, falenderoi Bashkinë e Tiranës që në një kohë kaq të shkurtër i jep banorëve të kësaj zone një rrugë me standarde.

“S’ka pak muaj që u mblodhëm këtu për të nisur punimet, kurse sot vijmë për ta përuruar. Kjo tregon se kjo bashki është bashki e punës 24 orë dhe padyshim, pas kësaj u vjen radha pjesëve të tjera që do të jenë një gëzim dhe një mundësi e mirë për komunitetin. I uroj stafit të bashkisë që të vazhdojë me këtë ritëm, është si një Ferrari në shpejtësinë e realizimit të punëve, gjë që nuk është parë ndonjëherë në eksperiencën e bashkive në tërësi”, tha Bare.

Rruga “Hermann Gmeiner” ndodhet në pjesën lindore të qytetit të Tiranës, një zonë me ndërtime kryesisht të reja pas viteve ‘90 dhe përfshihet si pjese e territorit administrativ të Njësisë Bashkiake Nr. 2.

Veç punimeve sipërfaqësore janë kryer edhe punime nëntokësore në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të bardha, si dhe është vendosur e gjithë sinjalistika e duhur dhe ndriçimi.