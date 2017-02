UET ofron mastera dhe trajnime për biznesin

Programi 250+: Drejtuesit e UET vizitë në biznesin fason të Alban Zusit

Kompania INCA është kompani lider në Shqipëri në tregun e përpunimit të zorrëve natyrale. Ajo gjendet në periferi të qytetit të Lezhës në një zonë të varfër. Punësimi i të paktën 120 banorëve të zonës në këtë kompani ka sjellë nga një pagë në familjet e tyre. Kryesisht punëtorët janë gra, por ka mes tyre dhe burra ose djem të rinj. Puna duket e vështirë për nga vetë specifika e saj, pasi është një punë manuale, pastrimi, standardizimi dhe kalibrimi i zorrëve të kafshëve, të cilat më pas përdoren nga industria e sallamerisë për paketimin e produkteve.

Sipërmarrësi Alban Zusi dhe bashkëshortja e tij Irisi prej vitesh i janë përkushtuar kësaj ndërmarrjeje, e cila punën më të madhe e ka me importin dhe eksportin pasi tregu vendës është i vogël. Por, pavarësisht se shumicën e punonjësve e ka në prodhim, Zusi planifikon të trajnojë më tej pjesën e stafit administrativ. Për të diskutuar për mënyrat se si bizneset mund të bashkëpunojnë me universitetet, në këtë kuadër ai priti javën që shkoi një përfaqësi nga Universiteti Europian i Tiranës.

Presidenti prof. dr. Adrian Civici, dr. Selami Xhepa, zëvendës/rektor për Shkencën dhe Metodologjinë, drejtoresha e programeve Master, dr. Orkida Ilollari ishin në kompaninë INCA në kuadër të programit 250+, që synon bashkëpunimin e afërt me 250 kompanitë më të mëdha në vend për të trajnuar stafet e tyre. Në takim ishte i pranishëm dhe sipërmarrësi austriak, Hans Georg Radaven, i cili furnizon me produktin e INCA kompanitë e prodhimit të sallameve në Austri, Francë dhe disa vende të tjera europiane.

Trajnimi i stafit

Z.Civici theksoi nevojën që ka akademia dhe biznesi që të bashkëpunojnë për të nxjerrë të diplomuar që të jenë sa më afër tregut të punës. Nga ana e tij sipërmarrësi Zusi theksoi nevojën që kanë kompanitë për të kualifikuar stafin e tyre menaxherial në përputhje dhe me kërkesat teknologjike që kërkon koha. Ai theksoi se kompania e tij është e interesuar të trajnojë punonjësit në disa fusha; si menaxhim i burimeve njerëzore; në përdorimin e sistemeve IT etj. Ai madje kërkoi që një student i UET të kryente diplomën duke marrë si rast studimi kompaninë e tij për të parë nevojat që ka kompania në përdorimin e sistemeve teknologjike në menaxhimin e performancës së punonjësve dhe gjetjen e një formule që do të bënte të mundur krijimin e një sistemit motivimi në paga.

Drejtoresha e programeve Master në UET, Orkida Ilollari, prezantoi projektin e UET-it për të qenë sa më afër kërkesave të biznesit me profilet e studimeve master dhe si me module trajnimi disajavore në fusha të ndryshme. Në përgjigje të kërkesave të Zusit, Ilollari u shpreh se në UET realizohen module trajnimi afatshkurtra 6-12−javore në disa pika; menaxhim të burimeve njerëzore; cilësinë e operacioneve; analizë e kostove të fshehura; menaxhim kompanish; Informatikë ekonomike etj.

UET-Biznes

Në vazhdën e projektit 250+ lançuar në tetor të vitit të kaluar, UET është në kontakt të vazhdueshëm me biznesin, institucionet financiare, si dhe bën takime periodike për të kuptuar dhe marrë nga biznesi kërkesat e tyre rreth çfarë ata kërkojnë sot nga akademia. Takimet e mëparshme janë bërë me drejtuesit e Birrës Stela, Bankën Raiffeisen, Shoqatën e Bankave, Dhomën e tregtisë dhe industrisë, Shoqatën e Eksportuesve Agroushqimore, Bankën Intesa Sanpaolo etj. “Bordet e tregut të punës janë një tjetër ndihmë për trupën tonë akademike pasi takimet periodike me to janë tepër efektive për t’i shprehur dhe pasqyruar më pas në programet dhe syllabuset tona. Ndërsa me anë të shoqatës Alumni ne arrijmë të ndjekim punësimin, suksesin në karrierën e tyre për të kuptuar e analizuar dhe rëndësinë dhe cilësinë dhe ecurinë e diplomave tona” – shprehet Ilollari, e cila ndjek nga afër zbatimin e këtij projekt-bashkëpunimi.

4 sfera bashkëpunimi UET-Biznes

-UET ofron kualifikime afatgjata të ciklit BA, Master profesional, Master shkencor, Master ekzekutiv dhe doktoraturë për ekipet e këtyre 250 kompanive, duke favorizuar përshtatjen e kërkesave të njerëzve që kanë nevojë për kualifikim me programet tona.

-UET ofron për këto kompani nëpërmjet firmës së specializuar UET Enterprise, konsulencë te specializuar në një numër fushash siç janë shërbimet e marrëdhënieve publike, marketingut, planet e kërkimet e tregut, shërbime juridike, shërbime të IT.

-UET kooperon me këto 250 kompani në kuadrin e përgjegjësisë sociale, duke ndarë së bashku vizione, vlera dhe praktika bashkëkohore të përgjegjësisë së korporatës në shoqëri.

-UET bashkëpunon me këto kompani duke i pasur ato prioritare për të dërguar studentët në praktika, intershipe, apo punësim dhe për të thirrur ekspertë, specialistë apo drejtues të kompanive në praktika profesionale.