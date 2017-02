Trumpistët, sorosistët dhe fatet e Shqipërisë

Nga Vladimir Karaj

Duket se edhe Shqipëria po shkon drejt një beteje të madhe mes “trumpistëve” dhe “sorosistëve”. Dy fjalët që nënkuptojnë kryesisht përkrahës të presidentit Donald Trump dhe të biznesmenit filantropist Xhorxh Soros. Të parët mbinë në politikën shqiptare kryesisht pas ditës së zgjedhjeve në SHBA. Para saj e gjithë elita politike shqiptare ishte pjesëmarrëse entuziaste vetëm gjatë prezantimit të Hillary Clinton ( e mbështetur nga Soros) si kandidate e demokratëve gjatë të famshmes DNC. Fatkeqësisht për ta fotot e kësaj pranie nuk mund të fshihen.

Të dytët zakonisht nuk para vetetiketohen, ata më së shumti do e shohin vetën të etiketuar.

Është e qartë sidoqoftë që ata janë në të mëngjër dhe kreu i tyre është kryeministri. Kjo ndoshta sepse për shkak të një daljeje në CNN, ku akuzoi tani presidentin Trump “si të keqen e botës” ai nuk mund të kthehej si pjesa tjetër në trumpist të nesërmen e zgjedhjeve.

E ndërsa mes dy miliarderëve njëri president e tjetri lobist, është e qartë që ka një mëri, nisur nga deklaratat jo fort miqësore, e cila nuk dihet si do shkojë e as si do luftohet, sherri mes tyre është objekt i një lufte “edhe shqiptare”.

Është bërë e udhës tani, edhe më herët është përdorur, por në nivele më mediokre, të dëgjosh akuza për sorosizëm. Kjo është si piperi në një intervistë apo deklaratë, sepse i shton ‘gjellës’ një shije konspirative.

Kështu Reforma në Drejtësi është “pjellë e Soros”. Donald Lu, një Donald tjetër ky që ka kohë që shqiptarët e njohin kryesisht për denoncimin e burrave jo fort të mirë, është po ashtu “njeriu i Sorosit”. Kushdo tjetër që do dali kundër ‘trumpistëve’ të nëntorit e më vonë, sidomos pasi siguruan vende në bulevardin, pjesërisht të mbetur bosh të inaugurimit presidencial, do jetë “i Sorosit”. Ngulitja e teorive konspirative nuk është dhe aq e vështirë në një botë të mbushur me “fake news”.

As është e vështirë të krijohen ‘rrjedhoja bindëse’ dhe të mos e vrasësh mendjen kur këto përgënjeshtrohen. Për shembull për një xhiro të re të lajmit mbi vilën që Komisioni i BE ka blerë përfaqësinë e vet në Tiranë, u përdor një faqe online, me më pak shikueshmëri se shumë prej faqeve shqiptare që e hodhën atë së pari, e shkruar në anglisht nga Kasandra pa mbiemër që siç e referon faqja është një “e brendshme legjendare”. Media që e publikoi e ka filluar jetën e vet me një kryeartikull për Radovan Karaxhiç (Karadžić), të dënuarin për krime lufte, në të cilin ky ankohej se Gjykata për Krime Lufte në ish-Jugosllavi ishte një konspiracion gjerman në hakmarrje për gjykimin e Nurenbergut. Qartë një burim “serioz”.

Nga ana tjetër ndërsa duket konspirative dhe shitet si intrigë globale, lufta mes ‘trumpistëve’ dhe ‘sorosistëve’ në Tiranë (dhe më gjerë në Ballkan) është më shumë pjesë e përplasjeve të ditës, kryesisht rreth pushteteve që cenohen prej Reformës në Drejtësi. E thënë qartë e interesave mjaft më të vegjël se beteja globale, ku kryesisht përfshihet ruajtja e ndonjë karrigeje dhe mbrojtja e ndonjë privilegji, i cili me shumë mundësi nuk u takon.

E thënë kjo, është mjaft e vështirë të jesh entuziast me Trump në një vend që minimalisht në statistika është shumica mysliman dhe emigracioni burimi kryesor i të ardhurave. Gjuha e Trump ndaj dy kategorive është një gjuhë që shqiptarët e kanë provuar në kurriz prej mediave të së djathtës ekstreme në Itali, Greqi e vende të tjera dhe e kanë të lehtë ta ndiejnë të hidhur.

Përballë kësaj do duhej të kishte njëfarë rezervimi të shpallesh ‘trumpist’, përpos atyre që mbahen fort në ideologji dhe e shohin si lider të konservatorizmit. Qartazi ndërkohë liderët politikë që e kanë zgjedhur këtë afilacion, pa qenë as konservatorë, as liberalë dhe as të majtë, dhe që shpresojnë të përfitojnë prej tij nuk e marrin seriozisht Trump as në pika të tjera. Premtimi i tij kryesor ishte “Tharja e kënetës” (Drain the Swamp), nga korrupsioni dhe elitat e vjetra politike. Kështu ai i ngjan më fort asaj që shqiptarëve iu premton Donald Lu, se sa përpjekjes për ta delegjitimuar ambasadorin. Përtej kësaj është pak e çuditshme se si krerët e politikës së Shqipërisë, po kërkojnë rolin e anti-estabilishmentit, kur në fakt janë ‘krokodilët” e vjetër të kënetës politike shqiptare (shto dhe ndonjë specie tjetër që kuak në emër të tyre), e cila nëse thahet i lë pa mjedis.