“Thirrja e qytetarit Shkëlzen Berisha në komision, e papranueshme”

Debati publik këto ditë është dominuar nga prania e djalit të ish-kryeministrit Sali Berisha në një komision parlamentar.

Por ndërsa prania e Shkëlzen Berishës në komision ka sjellë akuza e fyerje, analisti Henri Çili mendon se thirrja e tij në komision është e papranueshme.

Duke shpjeguar tre argumente kundër, Çili thekson: “Por thirrja e djalit të tij, që në fund të fundit është qytetari Shkëlzen Berisha, në komision është absolutisht e papranueshme, edhe pse dikush mund të thotë që është e ligjshme. Arsyeja është shumë e thjeshtë; Parlamenti që ka një fuqi shumë të rëndësishme, përfaqëson sovranin, nuk mund të hetojë qytetarët e tij që e kanë zgjedhur. Qytetarët i heton sistemi i drejtësisë me mjetet ligjore, procedurale, me katër shkallët e gjykatës e kështu me radhë. Është nonsens që një bateri parlamentare, nga deputetët e shumicës, madje me një tonalitet ose me një theks shumë të fortë politik, të mund të vërë përpara një qytetar të thjeshtë siç është Shkëlzen Berisha, që nuk ka pasur asnjëherë një funksion zyrtar dhe madje nuk ka as sot, duke e pyetur në një mënyrë gati poshtëruese”.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë të editorialit të publikuar nga Mapo: