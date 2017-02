Thellohet krisja PS-LSI, Xhafaj: Llalla shkeli Kushtetutën

Reforma në drejtësi duket se po e thellon krisjen mes aleatëve kryesorë në qeveri.

Zyrtarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë shprehur shqetësim për bordin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit dhe përbërjen e tij.

Kjo çështje madje është ndërkombëtarizuar.

Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha ka përfshirë edhe komisionerin për zgjerimin Johannes Hahn.

Nëpërmjet një letre, ministrja e LSI-së i ka shpjeguar me detaje shqetësimin e ngritur nga ministri tjeter i kësaj partie, Petrit Vasili për pozicionin antikushtetues të bordit.

Informacioni që i jepet komsionerit Hahn nga minsitrja e Integrimit është se përbërja e këtij bordi me përfaqësues të ambasadave që nuk janë gjyqtarë dhe prokurorë, siç kërkon Kushtetuta, nuk gjen mbështetje as në Kushtetutë dhe as në ligjin e vettingut.

Ministrja e Integrimit i kërkon komisionerit Hahn, si një aktor kyç në arritjen e konsensusit për reformën në drejtësi, që të ndërhyjë sërish për të rikthyer frymën konsensuale në zbatimin e reformës në drejtësi.

Në cilësinë e ministres së Integrimit, Klajda Gjosha i këroi komisionerit Hahn angazhimin personal në nisjen e një komunikimi zyrtar me përfaqësimin e të gjithë aktorëve kryesorë lidhur me reformën në drejtësi, për të bërë të mundur vijueshmërinë me korrektësi të këtij procesi.

Ndërkohë, burime nga Ministria e Jashtme i thanë Top Channel se në praktikat e funksionimit të brendshëm të Këshillit të Ministrave, dërgimi i një letre të tillë duhet të ishte bërë me njoftimin dhe miratim nga kryeministri.

Top Channel i kërkoi zëdhënësit të qeverisë nëse një gjë e tillë ka ndodhur, por deri tani nuk ka asnjë pergjigje.

Nga ana tjetër, pak ditë pasi kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, e quajti të rregullt praktikën e ndjekur nga Prokuroria e Përgjithshme për propozimet e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, kjo çështje është rikthyer.

Kryetari i Komisionit të Ligjeve, Fatmir Xhafaj, rihapi të njëjtin debat me pozicionimin e tij të qartë në mbështetje të akuzave të ambasadorit Lu për shkeljen e Kushtetutës nga kryeprokurori Llalla në procesin e zgjedhjes me short të anëtarëve të Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Drejtesi.

Top Channel disponon letrën nëpërmjet së cilës Kryetari i Komisionit të Ligjeve, Fatmir Xhafaj ka informuar Presidentin, kryeparlamentarin dhe kryetarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë dhe kryeprokurorin për paligjshmërinë e Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Drejtësi.

“Më rezulton se procesi i përzgjedhjes së listave të kandidatëve nga ana e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë është tërësisht në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin përkatës, për rrjedhojë, edhe vetë, rezultati i nxjerrë nga procesi i shortit”, thotë deputeti socialist.

Fatmir Xhafaj citon një pikë të Kushtetutës, që sipas tij, është shkelur gjatë hartimit të listave të kandidatëve nga Prokuroria dhe KLD-ja. Ata iu referuan si kriter edhe kryerjes së Shkollës së Magjistraturës, por që sipas Xhafajt nuk i përket kësaj faze të përkohshme, që duhet të kishte vetëm një kriter përjashtues nga gara.

“Kjo dispozitë kushtetuese pengon marrjen pjesë në short të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndaj të cilëve është dhënë masë disiplinore. Ky është i vetmi kriter ndalues”, thotë ai.

Ky është një qëndrim i kundërt me atë të kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta, i cili e mbrojti publikisht si korrekte dhe të ligjshme procedurën e ndjekur nga Prokurori i Përgjithshëm, kur ai u akuzua nga Ambasadori Amerikan për shkelje të Kushtetutës në përzgjedhjen e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve.

Kryetari i Komisionit të Ligjeve këmbëngul në zbatimin e dy standardeve për shortin e Këshillit të Emërimeve, të cilat siç paralajmëron Xhafaj, nuk kanë vetëm pasoja juridike, por edhe politike.

“Vlerësoj se injorimi i këtij fakti cenon besueshmërinë e qytetarëve në procesin e ndërtimit të institucioneve të reja të drejtësisë, si dhe kompromenton sinqeritetin e faktorëve politikë dhe institucionale në deklarimet e tyre për të mbështetur reformën në drejtësi”, sqaron Xhafaj.

Letra e kryetarit të Komisionit të Ligjeve u është dërguar të hënën drejtuesve të institucioneve kushtetuese, në të njëjtën ditë që atyre dhe ambasadorëve Lu dhe Vllahutin u ka shkuar një letër nga ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili, që kundërshtoi si antikushtetues ngritjen e bordit menaxhues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Kjo betejë me letra është një provë tjetër se zbatimi i reformës në drejtësi do të jetë i vështirë dhe mesa duket, po kaq e vështirë do të jetë marrëdhënia me partnerët ndërkombëtare dhe akoma më e ndërlikuar ajo mes aleatëve në Qeveri… pavarësisht buzeqeshjeve dhe premtimeve për bashkëpunim.