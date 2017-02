Tahiri: Sivjet i japim fund hashashit! LSI: Shafrani, strategjia jonë

Ministri i brendshëm Saimir Tahiri zotohet se viti 2017 të jetë fundi i historisë së kanabisit në Shqipëri.

Deklaratat e tij erdhën gjatë takimit me ambasadorin e OSBE-së në Shqipëri dhe një aktivitet me ambasadorin e Suedisë, vend i cili ka ofruar për policinë në formë donacionesh 3.3 milionë euro.

“Lëreni policinë të punojë dhe keni për të parë që do ketë rezultate spektakolare. Ne do ta mbyllim kapitullin e Shqipërisë me kanabis njëherë e mirë. Dhe ky vit është vit deçiziv. E filluam me Lazaratin, do e mbarojmë me çdo cep të Shqipërisë”, tha Tahiri.

Por LSI ka një tjetër strategji.

Në mesin e debateve lidhur me kanabisin, LSI vjen me një propozim të ri, i cili sipas saj do të çojë në largimin e njerëzve nga mbjellja e kanabisit dhe kultivimin e një kulture tjetër.

“Ne jemi duke punuar për një strategji shumë interesante e cila shumë shpejt do të prezantohet për të bërë të kundërtën e asaj që po ndodh sot në Shqipëri, pra për të bërë të kundërtën e zhvillimit të kanabisit, për të rritur një kulturë tjetër e cila është shumë më e shtrenjtë, shumë më e kultivueshme, e cila është shafrani, e cila në Dumre është një zonë eksperimentale dhe të ardhurat janë të mëdha”, tha Monika Kryemadhi, deputete e LSI-së.

Këto deklarata, deputetja Monika Kryemadhi i bëri nga Elbasani, ku bashkë me Ministrin e Bujqësisë Edmond Panariti dhe deputetin e PS-së Taulant Balla, bënë kompensimin për fermerët e prekur nga dermatoza nodulare.

Prezenca e Kryemadhit në Elbasan, duket se përforcon zërat, se ajo do të jetë kandidate për deputete e LSI-së në këtë qark. Por edhe prania e Taulant Ballës, u duk se e ktheu këtë takim, në një nisjë fushate elektorale. Të pyetur nga gazetarët, as Balla e as Kryemadhi nuk e mohoi kategorikisht një gjë të tillë.

“Unë nuk mendoj që po përdoret për fushatë, duke pasur parasysh që çdo gabim që bën qeveria, ana tjetër e përdor për fushatë, ashtu sikurse çdo të mirë që bën qeveria apo institucionet që kanë për detyrë ta bëjnë, nuk mendoj që përdoret për fushatë”, tha znj. Kryemadhi.