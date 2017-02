Studimi/ Një në 5 studentë pendohen për zgjedhjen e universitetit

Më shumë se një e pesta e studentëve të regjistruar në universitet në Britaninë e Madhe mund të kishin zgjedhur ndryshe nëse do ju ishte dhënë një shans I dytë, tregon një studim i ri.

Sipas një hulumtimi të publikuar në faqen online të The Student Room, një portal për studentët që janë regjistruar në universitete britanike, 20% e studentëve do të kishin përzgjedhur tjetër universitet nëse do kishin mundësi të

Anketa, e cila pyeste 1,805 studentë të regjistruar në universitetet britanike, zbuloi gjithashtu se 18% e të anketuarve janë penduar për zgjedhjen e grades shkencore që kanë aplikuar – me shumë studentë që citojnë mangësi në mbledhjen e informacionit fillestar si shkak për pendesën e tyre.

Kur u pyetën se cilat ishin arsyet për ndryshimin e mendimit 180 gradë, 18% e studentëve thonë se do të kishin pasur perspektiva më të mira po të kishin ndjekur rrugë të tjera përveç degëve më të kërkuara nga shumica, ndërkohë që i njëjti numër studentësh pranoi se kishin dështuar në kërkimin fillestar për të bërë zgjedhjen e duhur.

Pozicioni gjeografik ishte gjithashtu një faktor i përmendur nga studentët e pakënaqur, ku një në 8 theksonin se kishin zgjedhur një universitet shumë larg shtëpisë, dhe se në zgjedhjen për këtë kishin ndikuar mjaftueshëm, prindërit, mësuesit dhe moshatarët duke i presionuar të merrnin një vendim të gabuar për ta.

Ndërkohë që shumë unviersitete u sigurojnë studentëve një mundësi të gjërë feedback-u dhe mundësie për ankesa, pothuajse gjysma (45%) e të anketuarve thonë se janë të pasigurtë se si dhe ku duhet të drejtohen për të bërë ankesa.

Sipas menaxheres së komunitetit të “The Student Room” Hana Morish: “Studentët duhet të kërkojnë me themel informacion për kurset prospektive duke rishikuar përmbajtjet e çdo moduli, vlerësuar metodat e aplikuara për mësimdhënie si dhe të shfletojnë disa nga librat kyçe përpara se të marrin një vendim që ndikon kaq shumë në jetën e tyre,” shton ajo.

“Shikoni për degë që ju japin mundësi të zhvilloni aftësitë e lidershipit, punës në grup dhe gjithashtu aftësi bazike administrimi që t’ju ndihmojnë me punësimin e mëvonshëm. Degët që përfshijnë një punësim ose internship mund të jenë gjithashtu tërheqëse dhe të nevojshme në shtysën për një vendim më të mirë.

“Universitetet duhet të mendojnë rreth strukturimit të degëve e lëndëve të tyre për të ndihmuar studentët të jenë më të përgatitur për tregun e sotëm të punës, dhe të nënvizojnë qartësisht benefitet e studimit në secilin kurs që të mund të kuptohen më mirë mundësitë e ardhshme të karrierës.

“Mos kini frikë të flisni me universitetet dhe t’i pyesni ata pyetje shumë specifike rreth kurseve, shërbimeve të karrierës dhe mundësive të punësimit të diplomuarit. Është më mirë të pyesësh tani, se sa të pendohesh për vendimet e tua më vonë./Mapo.al/

(Përgatiti për Mapo-n Vaniela Bellovoda)