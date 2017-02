Xhesika Ndoji ka zgjedhur politikanin e saj të preferuar. Ajo ka thënë se ai e ka provuar me parë të shkojë në shtart dhe me shoqet e saj. Këngëtarja ka thënë se politikani i saj i preferuar ngjan me një prostitutë.

E pyetur se më cilin krah politik është me PD apo me PS, ajo ka thënë se ai qëndron në mes të politikës.