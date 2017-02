Shembet muri në Mitrovicë, Mogherini: Sukses i dialogut mes palëve

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikën e Jashtme dhe Siguri, Frederica Mogherini, me rastin e shembjes së murit në pjesën veriore të Mitrovicës ka përshëndetur rezultatet që ka sjellë përkushtimi konstruktiv i Prishtinës dhe Beogradit në dy takimet e fundit në Bruksel.

“Kjo do të kontribuojë për lirinë e lëvizjes, kontaktin e drejtpërdrejt mes njerëzve dhe përfundimisht pajtimin, prej të cilit do të kenë dobi qytetarët e Mitrovicës Jugore dhe Veriore”, thuhet në njoftim.

Më tej thuhet se çështjet më të rëndësishme, si rihapja e urës në Mitrovicë dhe shndërrimi i rrugës “Mbreti Petar”, u zgjidhën me sukses në Prishtinë dhe gjetën zbatim të menjëhershëm.

Gjithashtu ky njoftim vlerësoi liderët, të cilët me shembjen e mureve dhe fokusimin në ndërtimin e urave treguan guxim dhe vizion që është në frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. “Hapja e urës së rivitalizuar të Mitrovicës dhe përfundimi i shndërrimit të rrugës ‘Mbreti Petar’ në zonë për këmbësorët në të ardhmen e shpejtë do të jetë një arritje e rëndësishme në implementimin e marrëveshjes të arritur për dialogun.

“Përparimi i normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është më shumë se kurrë me rëndësi të madhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit ndërmjet të dyja palëve dhe në rajon dhe po ashtu është vendimtar në përparimin e tyre drejt BE-së”, thuhet në njoftim, ku theksohet se BE-ja do të vazhdojë me angazhim të fuqishëm, që të lehtësojë dialogun.