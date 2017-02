Revolta e të konsumuarve dhe të stërkonsumuarve në PD

Nga Ndriçim Kulla*

PD po ballafaqohet në këtë periudhë parazgjedhore me një revoltë diku të heshtur e diku të hapur të një kategorie njerëzish brenda saj, të cilët vetë nuk e kanë një emër për atë se çfarë përfaqësojnë realisht. Është fjala për një kategori njerëzish në parti, të cilët gjatë 26 vjetëve të ekzistencës së PD-së kanë qenë shumë herë deputetë, ministra dhe në poste të tjerë të larta.

Nuk dua që t’i quaj “të vjetër”, aq më pak në emërtimin pezhorativ që përdoret për ta në të gjitha partitë, si “xhaketat e vjetra”, sepse në politikë ndodh që një person në moshë të madhe mund të jetë më i ri në mendësi dhe më dinamik, se të rinjtë fizikisht. Një shembull i tillë mjaft emblematik në politikë është zgjedhja e presidentit amerikan Donald Trump në moshën 71-vjeçare? Emrat që do t’i përshtateshin më shumë kësaj kategorie njerëzish, që si në çdo parti, ekziston edhe në PD, janë “të konsumuarit” politikisht dhe në pushtet, por midis tyre ka edhe shumë “të stërkonsumuar” politikisht dhe në pushtet.

Revolta e tyre është një revoltë pa kuptim, pa kauzë publike. Kauza e tyre është dëshira e tyre për të ruajtur karrigen e deputetit dhe privilegjin e dashur të imunitetit. Duke e ndjerë se bëjnë pjesë në atë rreth që lideri i ri i partisë, z. Basha nuk do të donte t’i kishte në grupin e ri parlamentar, njerëz të kategorisë së sipërpërmendur, të cilët gjatë këtyre 26 vjetëve nuk kanë qenë kurrë afër njëri-tjetrit, madje që shpesh kanë qenë edhe kundërshtarë brenda partisë, janë afruar midis tyre sepse mendojnë që të bashkuar mund të arrijnë qëllimin e tyre, që emri i tyre të jetë në listën e kandidatëve për deputetë të partisë në zgjedhjet e 18 qershorit. Ata mblidhen së bashku hanë dreka pune, bëjnë intriga, krijojnë insinuata dhe këtë e bëjnë si një sinjal shantazhi për kryetarin e partisë. Me këtë gjest dhe me mënyra të tjera duan t’i thonë kryetarit dhe të gjithëve që kërkojnë ndryshim të qartë në këtë parti, se nëse nuk do ta kenë emrin në listën e kandidatëve për deputetë, madje në atë pjesë të listës që e ka të sigurt vajtjen në parlament, ata do të kandidojnë me forca të tjera politike, për t’i prishur punë PD-së në zgjedhje.

Ata duke vepruar kështu, nuk po i bëjnë shantazh vetëm kryetarit të partisë por edhe gjithë partisë. Dhe me këtë sjellje janë duke ia shpërblyer keq të mirat e pafundme që iu ka bërë partia në të gjitha këto vite, të cilat po t’i hysh analizës hollë-hollë nuk është se i kanë merituar më shumë se të tjerë njerëz, por shpesh i kanë përfituar edhe në saje të intrigave. Të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit kanë si cilësi të përbashkët që asnjëherë nuk kanë marrë përgjegjësi për humbjet e PD-së, por kanë qenë të parët në vjeljen e fryteve të fitoreve të partisë. Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, të vitit 2013, kjo kategori njerëzish përfitoi nga bujaria dhe vetëmohimi me të cilin z. Berisha mori përsipër përgjegjësinë e humbjes. Asnjë prej tyre nuk zgjati dorën që ta tërhiqte qoftë edhe një cep të mantelit të përgjegjësisë së humbjes që z. Berisha e hodhi mbi veten, për ta shtrirë ata sadopak nga vetja e tyre.

Të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit, shpresojnë se Basha do t’i trembet betejës me ta, pasi ata nëse rreshtohen kundër tij në zgjedhje do të kenë edhe mbështetjen e medias, e cila pothuaj është nënshtruar nga kryeministri pro qeverisë. Sa më tepër që afrohen zgjedhjet aq më tepër do të rritet aksesi i tyre në këto media. Kjo mund të bëjë që ata të duken më të fuqishëm se ç’janë në të vërtetë. E vërteta është se qeveria ju jep akses në mediat e saj që ata të bëjnë zhurmuesin në komunikimin e opozitës me elektoratin, duke sulmuar direkt liderin e opozitës, z. Basha. Por, z. Basha nuk duhet t’i nënshtrohet shantazhit të paskrupullt të konsumuarve dhe stërkonsumuarve, sepse dëmi që ata do të bëjnë duke qenë emri i tyre në listën e kandidatëve të PD-së është shumë herë më i madh se dëmi që do të bëjnë duke qenë emri i tyre në lista të forcave të tjera politike, ku do të kërkojnë t’i rrëmbejnë vota PD-së. Duke qenë në listën e PD-së, të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit do të largojnë më shumë votues nga PD, se ç’do t’i marrin partisë nëse kandidojnë për forca të tjera politike. Sepse ata janë katandisur në atë gjendje sa nuk mund të marrin veçse votat e atyre njerëzve të cilëve do t’iu japin një shpërblim të drejtpërdrejtë. Të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit janë bërë për partinë ashtu si peshat e tepërta në një balonë që ngrihet lart. Drejtuesi i balonës duhet të çlirohet nga këto pesha për ta ngritur balonën lart.

Hapja e PD-së, të cilën lideri i saj Basha e ka theksuar me të madhe kohët e fundit, duke nisur që nga baza e partisë, nga seksionet, do të bëhet një gjë pa kuptim nëse forumi më i rëndësishëm i një partie parlamentare, që është grupi i saj i ardhshëm parlamentar, i cili do të dalë nga një proces që nis me listat e kandidatëve, e ka shtegun e mbyllur për prurjet e reja, nga bunkeri i të konsumuarve dhe të stërkonsumuarve, të cilët kërkojnë t’i ruajnë për vete pjesën më të madhe të vendeve atje.

Sidoqoftë, meqenëse të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit janë kaq shumë të etur për të vazhduar karrierën e tyre politike, atëherë lideri i partisë mund t’iu ofrojë edhe një shans, që emri i tyre të jetë në listën e kandidatëve për deputetë, por në atë pjesë të listës ku mund të thuhet se duke pasur parasysh edhe rezultatet e zgjedhjeve të fundit, fitorja e kandidatëve është e diskutueshme. Kështu, këta njerëz kanë rastin që të tregojnë vlerat që pretendojnë se kanë dhe ta meritojnë mandatin nëse e fitojnë atë. Pastaj, në rast se këta njerëz nuk do të arrijnë që të fitojnë një mandat deputeti, nuk do të kenë se cilin të fajësojnë përveç vetes së tyre.

Në qoftë se të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit nuk e pranojnë këtë ofertë, dhe nga ana tjetër nuk duan ta kuptojnë se është koha që të tërhiqen, i takon liderit të partisë që të mos stepet por të marrë vendimin për t’i lënë ata jashtë listës së kandidatëve. Zhurma që do të bëjnë të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit politikë dhe në pushtet, do të jetë një gjë më pak e keqe për partinë se qenia e tyre në listën e kandidatëve. Askujt në parti nuk do t’i vijë keq për ta. Lideri Basha do të ketë miratimin e anëtarësisë së gjerë të partisë dhe të elektoratit të PD-së që pret ndryshim konkret në këtë drejtim nëse merr këtë vendim. Në qoftë se Basha si njeriu që do ketë përgjegjësinë kryesore në rezultatin e zgjedhjeve heziton, atëherë anëtarësia e gjerë e partisë dhe elektorati do ta shikojë Bashën si një lider të pavendosur dhe kjo do të ketë kosto elektorale për PD-në.

Por unë besoj se nga beteja me të konsumuarit dhe të stërkonsumuarit, nëse ata ia imponojnë këtë betejë, z. Basha do të dalë më i fortë, sepse do të distancohet përfundimisht prej tyre, duke shënuar kështu një epokë të re lidershipi në parti.

