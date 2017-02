Reagimi grek ndaj të vërtetës, jo ndaj simbolit

Nga Viliem Kurtulaj*

60 ditë burg ishte dënimi për 7 rekrutët shqiptarë në ushtrinë greke për shkak se bënë një foto me duart e bashkuara në formën e shqiponjës me dy krena. 1 muaj dënim për secilën dorë ishte ndoshta maksimumi i dënimit që mund të jepej për një veprim për të cilin nuk ka asnjë bazë ligjore për t’u dënuar. Për më tepër ata nuk ishin ushtarë profesionistë por po kryenin ushtrinë e detyrueshme në vendin ku kanë emigruar. Mund të detyrosh dikë të bëjë diçka nëpërmjet ligjit por nuk mund ta detyrosh të të dojë. Edhe nëse të do, nuk mund ta detyrosh të mos dojë edhe dikë apo diçka tjetër në të njëjtën kohë. Nuk mund t’i detyrosh ata të mos duan vendin e tyre, apo të mos e shfaqin atë ndjenjë. Megjithëse në gjykimin tim ajo foto ishte fare e parëndësishme dhe ndoshta e pavend aty, rëndësia që i dhanë autoritetet, media dhe shoqëria greke është e habitshme. Aq më tepër që simboli i shqiponjës me dy koka ka qenë simbol i hititëve të lashtë, ka qenë edhe simbol i Bizantit, atij Bizanti në të cilin ishin pjesë edhe grekët, madje pjesë e rëndësishme. Se si grekët tmerrohen apo acarohen nga simbolet e paraardhësve të tyre, është aq interesante sa mund të merret edhe si rast studimor për ndonjë punim doktorature. Për sa i përket anës ligjore ai dënim 60-ditor për rekrutët shqiptarë në ushtrinë greke është nul sepse nuk ka asnjë ligj në Greqi apo në Botë ku shkruhet që dy pëllëmbët e bashkuara janë simbol zyrtar i Shqipërisë, aq më pak i Shqipërisë natyrale. Dikush mund të thotë që ligj ndoshta nuk ka por nëpër kombet tona atij simboli me duar ne i bëjmë lidhje me Shqipërinë, aq më tepër që 7 ushtarët e dënuar janë edhe me origjinë shqiptare. Se si grekët, si pasardhës të bizantinëve, nuk e shohin edhe si të tyrin këtë simbol, edhe kjo mbetet një mister. Dikush tjetër mund të shtonte që këta ushtarë përderisa janë bërë pjesë e ushtrisë greke (me detyrim, jo me dëshirë) nuk duhet të shfaqen me simbole të shteteve të tjera. Siç e thashë dhe më lart, nuk ka asnjë bazë ligjore që 2 duart e bashkuara si shqiponjë janë simbol i Shqipërisë, por edhe sikur të ketë, Shqipëria nuk është në luftë me Greqinë dhe nuk është as vend armik i Greqisë. Me sa di unë Greqia dhe Shqipëria kanë nënshkruar madje një traktat miqësie me njëra-tjetrën dhe kanë raporte të fqinjësisë së mirë. Pra, Shqipëria nuk konsiderohet si vend armik nga Greqia, …apo konsiderohet? Ka plot ushtarë në ushtri të tjera të botës që kanë dalë në foto me duart e bashkuara si shqiponjë. Madje njoh edhe personalisht ushtarë me origjinë shqiptare në ushtrinë turke që kanë foto pa fund në rrjete sociale me duart si shqiponjë. Të gjithë këta as nuk janë dënuar, as nuk janë kërcënuar e as nuk janë fyer publikisht siç u bë me 7 ushtarët me origjinë shqiptare në Greqi. Ne në Shqipëri nuk besoj se do kishim dënuar ndonjë ushtar në ushtrinë tonë që mund të kishte dalë në foto duke bërë kryqin, simbolin e flamurit grek. 7 ushtarët me kombësi shqiptare në ushtrinë greke janë akuzuar publikisht në media si terroristë, fashistë apo për lidhje me ISIS-in. Në fakt nga një shtet dhe një shoqëri që ka zgjedhur neo-komunistët në pushtet dhe neo-nazistët në parlament, nuk është se mund të presësh shumë. Se ku ndodhen fashistët e vërtetë, nuk do shumë mend për ta kuptuar. Unë e kuptoj që as ju problemin nuk e keni te simboli i një shteti tjetër nga disa ushtarë në ushtrinë greke. Po të kishin dalë në foto ata ushtarë duke bërë simbolin e Qipros, nuk besoj se do ishin dënuar apo fyer në këtë mënyrë siç ndodhi. Ajo që bëri të ketë kaq shumë reagime në Greqi është lidhja që ju i bëni atij simboli me një të vërtetë të harruar, të harruar nga ne, por jo nga ju sigurisht. Është e vërteta e gjenocidit, e trojeve dhe banorëve shqiptarë në Greqinë e sotme. Në fakt politika shqiptare dhe pothuajse edhe shoqëria shqiptare kanë kohë që e kanë harruar këtë të vërtetë. E kanë harruar por jo plotësisht, dhe kjo falë Greqisë që na e kujton shpeshherë, ndoshta dhe pa dashje. Dhe fakti që ju nuk e harroni të vërtetën tonë është vlerë për ju, pasi jeni gjithmonë të gatshëm për ta mbajtur atë të vërtetë të vdekur. Ka një arsye kryesore që ju jeni më të zhvilluar si shtet se sa Shqipëria që ka mbetur mbrapa. Ju jo që nuk i harroni të vërtetat tuaja por nuk harroni as të vërtetat e të tjerëve, ndërsa ne kemi kohë që kemi harruar edhe të vërtetat tona.

*Pedagog UET