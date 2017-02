Rama: Bojkoti mbron kriminelët! Ngjela: Lu të ushtrojë forcë politike

Kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën se po pengon pastrimin e drejtësisë nga funksionarët e korruptuar, të cilët sipas tij lirojnë kriminelët e arrestuar nga policia.

“Qindra krime të rënda janë krime të përsëritura nga kriminelë të arrestuar nga policia dhe të liruar në sallë nga gjyqtarë të korruptuar, për të cilët na duhet Vettingu. Është e vetmja rrugë për të çliruar popullin dhe policinë nga kthetrat e këtyre killerave, që sot mbrohen nga bojkoti i Parlamentit”, tha Rama.

Në një takim për promovimin e femrës në polici, Rama ka theksuar se, “është një sfidë më vete të gjurmosh dhe arrestosh kriminelë, por është po ashtu një tradhti më vete që kriminelët e arrestuar me prova t’i rishikosh në rrugë të ribëjnë krime”.

“Ata killera të veshur me toga të zeza kanë vite që i bien me çekiç kokës të gjitha nënave që kanë humbur bijtë, të gjitha femrave të dhunuara e me radhë”, tha Rama.

Ndërkohë avokat Spartak Ngjela thotë se ambasadori amerikan, Donald Lu duhet të reagojë.

“A do t’i drejtohet politika e lartë amerikane drejtpërsëdrejti opinionit publik shqiptar për bllokimin e vetingut nga Saliu?

A do t’i përgjigjen shqiptarët thirrjes amerikane pro Reformës në Drejtësi?

A do ushtrojë forcë politike Donald Lu?

Zoti Lu, shqiptarët e kanë shpresën te ti. Duhet folur drejtpërsëdrejti me shqiptarët për Reformën në drejtësi; dhe duhet t’u drejtohesh forcave perëndimore dhe proamerikane në deputetet e Partisë Demokratike. Nuk është e gjithë trupa legjislative e Partisë Demokratike antiamerikane: të tillë janë vetëm përkrahësit e Berishës.

Zoti Lu, ndihma që ju personalisht, si zëdhënës i Shtëpisë së Bardhe, i keni dhënë shqiptarëve për të shpëtuar nga uzurpatorët e brendshëm të tyre, eshtë historike. Tani jemi afër kurorëzimit të fitores së Reformës.

Prandaj…

Le të çirret Berisha me zëdhënësin e tij, shqiptarët presin Reformën…”, shkruan Ngjela në FB.