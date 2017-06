Qeveria sjell 61 ekskavatorë Volvo, Rama bën një batutë për Dakon

Foto 1 nga 6

Kryeministri Edi Rama prezantoi sot në Portin e Durrësit flotën e re prej 61 ekskavatorësh, që do i dorëzohen pushtetit vendor.

Flota e ekskavatorëve Volvo është e para që vjen në vend prej shumë vitesh.

“Dua t’ju jap pak të dhëna historike, të pabesueshme në fakt, që tregojnë se këtu jemi në një moment me një rëndësi të madhe dhe se kjo flotë e re është një risi e pamenduar dhe e paimagjinuar.

Nga viti 1993, kur është bërë investimi i parë për logjistikën në mbështetje të bujqësisë, deri në vitin 2001, kur ka ndaluar përfundimisht investimi në këtë drejtim, janë sjellë në Shqipëri 56 ekskavatorë për bujqësinë, 16 nga të cilët ishin jashtë përdorimit. Të tjerët kanë ardhur me shumë vite pune, pra, pasi kanë dalë në “pension” nëpër vende të tjera, kanë ardhur këtu. Mosha mesatare e flotës që ne trashëguam ishte 21 vjeçare. Nga viti 2001 deri kur Ministria e Bujqësisë mori 10 ekskavatorët e rinj krahëgjatë, për t’ia vënë në dispozicion bordeve rajonale të kullimit, nuk ka hyrë më asnjë ekskavator në Shqipëri.

Ministri i Bujqësisë, i pari dhe më pas, gjithë të tjerët që janë përfshirë në këtë sektor e dinë shumë mirë se çfarë hiqej për t’iu përgjigjur nevojave në raste përmbytjesh dhe as nuk bëhej fjalë për të pastruar kanale në të gjithë territorin, sepse ishte mision i pamundur.

Këtu janë praktikisht 61 ekskavatorë, të cilëve, po t‘iu shtojmë edhe 10 ekskavatorët që tanimë janë në punë për magjistralet e ujit për bujqësinë, bëjnë 71. Në vetëm 2 vjet, ne, jo vetëm që iu vëmë në dispozicion fermerëve, bashkive dhe sektorit, 31 ekskavatorë më shumë sesa nga viti 1993 në vitin 2014, por edhe të gjithë akull të rinj për të pasur cilësi maksimale në punë.

Nëse Shqipëria në gati çerek shekulli punoi e gjitha me 40 ekskavatorë të përdorur, që mezi “merrnin frymë” kur niseshin për punë, flota e 61 ekskavatorëve, që është ekskluzive për pushtetin vendor, do të mjaftojë për këtë fazë.

Synimi ynë është që bashkitë e reja me këto mjete të krijojnë bërthamën e ndërmarrjeve të pastrimit dhe të mirëmbajtjes sistematike të kanaleve të ujitjes dhe të kullimit, që të mos kemi më, jo mijëra kilometra, por asnjë metër kanal ujitës dhe kullues të bllokuar nga dherat, plehrat, inertet, nga gjithë sedimentet, siç praktikisht ishin me mijëra dhe kur them me mijëra nuk e ekzagjeroj,” tha Rama në fjalimin e tij.

Por ndërkohë, duke komentuar online në FB, Rama shkëmbeu replika dhe batuta me lexuesit.

“Akoma ti mo mburresh me këto gjëra. Ka ecur përpara bota. Shiko mos të rrëzohet Vangjushi dhe thyen qafën,” i shkruan Marsian Mahmuti.

“Mos ia qaj hallin Vangjushit se bie gjithnjë në këmbë ai. Sa për botën që ka ecur përpara, e di edhe unë, po që të bëhemi si bota, duhet të vlerësojmë punën dhe duhet ta kuptojmë të gjithë që gur mbi gur bëhet muri”, shkruan Rama.

“Mos gënjeni, ne nuk kemi ujë për të pirë,” shkruan Edi Berati.

“O adash, eskavatorët janë për ujin në parcelë, jo për ujin në pallat,” i përgjigjet Rama.

“Për fushatë jeni njësha. Ia more Erdoganit borxh këto eskavatorët,” i shkruan Jonny Goni Jonka.

“Hahahaha, të marrsha të keqen e mendjes, lum si ti,” i përgjigjet Rama.