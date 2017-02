Video/ Përfaqësuesi i CDU-së së Merkel-it në protestën e Bashës

Foto 1 nga 7

Teksa protesta e opozitës në cadrën para Kryeministrisë vazhdon, pjesë e saj pasditen e sotme janë bërë përfaqësue stë ardhur nga jashtë e mes tyre edhe funksionarë politikë të CDU-së, partisë së drejtuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë kreu demokrat Lulzim Basha, i cili përmes një postimi në FB, ka bërë me dije këtë fakt.

“Në një kohë kur Rama është cilësuar si një lider i mbështetur nga kancelarja gjermane kryesisht në veprimtarinë e tij, duket se se ky suport i përfaqësuesve të partisë së saj për opozitën shqiptare nuk shkon paralel me këto qëndrime”.

Paul Ziemak kryetar i të rinjve të partisë gjermane Kristian-Demokrate të Angela Merkel dhe Javier H. Mira kreu i të rinjve të së djathtës europiane, frymëzuan qytetarët me mesazhet e tyre.

Javier H. Mira bëri deklarata të qarta duke kërkuar largimin e Edi Ramës dhe ftoi Ilir Metën që të dilte nga Qeveria, duke i hapur kështu rrugën krijimit të një qeverie teknike.

Nga ana tjetër, gjermani Paul Ziemak theksoi se, protesta e qytetarëve për të kërkuar zgjedhje demokratike ka bërë jehonë deri në Gjermani dhe Europa po ndjek me vëmendje këtë çështje.

“Dua t’ju them se në Gjermani dhe në Europë dhe kudo në botë ne i dëgjojmë zërat tuaj. Njerëzve që mbështesin korrupsionit ju themi që do ju mposhtim. Ka ardhur koha që të rinjtë të ngrenë zërin fort me Bashën”,- theksoi Ziemak.

Paul Zimiak, kryetar i të rinjve kristiandemokrat të Gjermanisë u shpreh:

“Erdha këtu për të mbështetur të gjithë ata që luftojnë për lirinë e votës dhe shtetin e së drejtës. Shoh shumë të rinj, dhe jeni këtu sepse shqetësoheni për të ardhmen e vendit tuaj. Gjermania, Europa dhe tërë bota kërkon të dëgjojë zërin tuaj. Ne i luftojmë ata që duan të mbrojnë korrupsionin, dhe mbrojmë e mbështesim ata që luftojnë për liri dhe zgjedhje të lira. Ka ardhur koha të ngrini zërin e të merrni në duar fatin e vendit tuaj. Duhet të pyesni veten, cfarë të ardhme kërkoni për Shqipërinë? Doni një vend ku kriminelët kanë më shumë të drejta se njerëzit e thjeshtë, apo doni një vend me shtet të së drejtës që mbështet njerëzit e thjeshtë punëtorë dhe u jep mundësi të gjithëve. Nëse doni një vend ku secili mund të votojë atë që dëshiron, atëherë duhet të mbështesni Lulzim Bashën. Ju që jeni sonte në këtë shesh, ju jeni sovrani i Shqipërisë”.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha e falenderoi z.Zimiak për mbështetjen dhe ndau me qytetarët e pranishëm një detaj, që edhe pse kreu i të rinjve kristiandemokratë gjermanë pret të bëhet baba, ai erdhi sot këtu mes të rinjve shqiptarë.

Kryetari i Uninionit të të Rinjve të Djathtë Europianë, Javier Hurtado Mira u shpreh:

“Mos e lëshoni betejën kundër kriminelëve në parlament. Keni detyrën t’i tregoni Europës se Shqipëria është një vend i pastër, sic jeni ju këtu sot, sic jemi ne. Ne jemi miq jo vetëm të të djathtës, por të Shqipërisë, të njerëzve që duan demokracinë. I kërkoj Edi Ramës të lërë qeverinë dhe i kërkoj Ilir Metës të ushtrojë përgjegjësitë e tij, nëse është socialist i vërtetë. Nuk mund të lejoni që kërcënimet ndaj votës, ndaj lirisë të përsëriten sot në vitin 2017 në mes të Europës, këtu në Shqipëri. Sduhet të keni frikë, frika na mban në shtëpi, vetëm sic jeni këtu sot do të arrini fitoren. Duhen zgjedhje të lira e të ndershme, dhe duhen garanci të plota për këtë. Ne do ti kërkojmë Europës dhe ambasadave tona këtu, që të hapin sytë e të shohin cfarë po ndodh, sepse kjo që po ndodh është dramatike, ky vend s’mund të jetë i mbytur në drogë e krim”.

Lulzim Basha tha se kjo është mbështetja kumptimplotë që Europa e lirë, e njerëzve të lirë, i jep kauzës së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme kauzës së qyetarëve shqiptarë për një Republikë të Re të lirisë, të demokracisë së vërtetë për cdo shqiptar.

“Mesazhi i sotëm, mesazhi që vjen nga miqtë tanë gjermanë, europianë, dhe mesazhet që erdhën mbrëmë nga përtej Atlantikut tregojnë se konsensusi qyter është një konsensus ndërkombëtar. Zgjedhje të lira dhe të ndershme, zgjedhje të tjera nuk do ketë. Faktet janë me ne, e drejta është me ne, shumica është me ne, Zoti është me ne, fitorja do jetë e Shqipërisë”,- tha Basha.