Policia e ‘çon’ në Prokurori, Basha vazhdon ‘luftën’

Policia e Tiranës i referon Prokurorisë materialet për kreun e PD-së, Lulzim Basha, duke e akuzuar për thirrjeve publike të dhunshme në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

“Në datë 24 shkurt 2017, rreth orës 12:00, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, në çadrën e ngritur, z.Basha, në fjalën e transmetuar drejtpërdrejt në media, ka bërë thirrje nxitëse ndaj qytetarëve të reagojnë dhunshëm ndaj institucioneve shtetërore”

“Doni luftë, luftë do të ketë. Shpojuani gomat e makinës, thyejuani xhamat… … ora t’i marrim zvarrë në këtë shesh…”, citohet Basha. Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Thirrje publike për veprime të dhunshme”, parashikuar nga neni 223 i Kodit Penal, i cili parashikon se: “Thirrjet e bëra publikisht për të kryer vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet”,” thuhet në njoftim.

Por ndërkohë Basha vazhdoi edhe sot tonet e ashpra, teksa pati një takim me emigrantët dhe më vonë me protestuesit e Zharrëzës.

“Ju kam pyetur, ju kam thënë se jam gati të luftoj deri në fund. Ju kam pyetur: A jeni gati të luftojmë së bashku?

Kjo është një luftë pa kthim. Në njërën anë, është një grusht njerëzish, një pakicë pushtetarësh të korruptuar koka te kembët. Një grusht kriminelësh me rekorde të zeza kriminale. Një grusht derrash oligarkë, që vjedhin dhe zhvasin ditë për ditë pasuritë e këtij vendi, paratë tuaja, taksat tuaja.

Ata kanë vënë një bast të madh. Basti i tyre vlen miliarda. Miliarda nga droga, po ua thotë bota. Miliardat e taksave të shqiptarëve me koncesione, me tendera, miliardat e pasurive të shqiptarëve. Ky është interesi i tyre, kjo është loja e tyre, kjo është lufta e tyre.

Përballë krimit, përballë miliardave të korrupsionit dhe përballë atyre që janë gati të bëjnë gjithçka për të mbrojtur miliardat e tyre, për të mbrojtur krimin e tyre; ka dhe do të ketë vetëm një forcë, bashkimi i madh i qytetarëve shqiptarë.

Garancia e vetme jeni ju, garancia e vetme është kjo lëvizje. Kjo është lufta, kjo është përballja. Në këtë ditë të tetë, përballja jonë me klikën e krimit dhe korrupsionit ka arritur rezultatet e para. Anembanë Shqipërisë dhe në të gjithë botën, thirrjet po vërshojnë. Radhët e ushtrisë së republikës së re po shtohen dita–ditës. Kjo është një ushtri e paqes, është një ushtri e metodave dhe durimit demokratik. Eshtë një ushtri e përballjes dhe vendosmërisë, e qëndresës dhe vendosmërisë ditë për ditë, orë për orë, minutë për minutë, deri në fitoren e kauzës tonë qytetare.

Por kjo nuk është lojë. Durimi ynë nuk duhet të merret për dobësi. Provokimet nuk do t’i tolerojmë, faqen tjetër nuk do ta kthejmë.

Na godisni me shuplakë, do t’ua kthejmë me grusht!” tha Basha.