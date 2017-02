Pirro Çako rrëfehet për ndarjen me Sisin: Po, jam vetëm

Pas 5 vitesh bashkëjetesë, Pirro Çako i ka dhënë fund lidhjes me Sisin. Aludime të shumta pushtuan rrjetet sociale, ndërsa protagonistët e historisë heshtën. Pirro Çako zbuloi të vërtetën e ndarjes në emisionin ‘Xing me Ermalin’. “Njerëzit lidhen e zgjidhen, tani unë po kaloj një fazë zgjidhjeje si të gjithë njerëzit. Jam vetëm”, është shprehur kantautori. Pirro tregon se jeta si single është aq e kënaqshme, saqë nëse do fliste më shumë mund të ndaheshin të gjithë.

I pyetur nga Ermal Mamaqi se si e sheh artisti të ardhmen e tij, Pirro Çako u shpreh se: “Jeta është shumë e çuditshme dhe na rezervon shumë surpriza. Asnjë nuk i di këto, por duhet t’i prekësh, të kalosh vitet që të thuash diçka me vlerë. Unë për kaq sa kam jetuar njerëzit i dinë të gjitha. Shyqyr që kemi portalet dhe i marrin vesh të gjitha”.