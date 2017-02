Përgjimet e komisarëve për kanabisin: “Shirat ikin për 10 ditë”

“Kthjellimi i kohës” në përgjimet e prokurorisë për kanabisin duket se përkon me fundin e operacioneve të policisë. Bisedat telefonike e tregojnë Hasanbegasin të angazhuar të informojë ata në mal mbi situatën

Në kulmin e debatit mes ambasadorit Amerikan Donald Lu dhe Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla, Krimet e Rënda urdhëruan arrestimin e dy zyrtarëve të lartë të policisë, të dyshuar për lidhje me eksponentë të kultivimit të narkotikëve.

Haki Hasanbegasi dhe Gani Abazi dyshohen sipas prokurorisë se kanë mbrojtur kultivuesit e kanabisit në zonën e Vlorës, Tepelenës, aty ku Hasanbegasi ishte shef komisariati përpara se të transferohej në Drejtorinë e Policisë Vlorë.

Rastësi apo jo, Gjykata e Krimeve të Rënda konfirmoi dje arrestimin e dy zyrtarëve edhe pse ata kundërshtuan akuzat duke mohuar lidhjet me kultivuesit e hashashit.

Por sipas prokurorisë, dy zyrtarët e policisë nuk janë të vetmit që po hetohen për fenomenin e shumëdebatuar të hashashit, pasi edhe shumë drejtues policie janë nën hetim.

Rezultatet e këtyre hetimeve që mund të tronditin kupolën e policisë së shtetit pritet të publikohen në ditët në vijim, pa përjashtuar edhe arrestime në radhët e uniformave blu.

Në zonat e monitoruara nga Shërbimit Informativ dhe Prokuroria janë evidentuar edhe drejtues të lartë policie të implikuar në kultivimin e narkotikëve.

Por pikërisht këto zhvillime nga hetimet e nisura kohë më parë përkojnë në kohë me debatin e nisur së fundmi mes Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ambasadorit Amerikan, i cili hodhi akuza të drejtpërdrejta se kreu i prokurorisë ka penguar Reformën në Drejtësi.

Por nga ana tjetër ambasadori është sulmuar se ende nuk ka një qëndrim për situatën e kanabisit, e cila u kthye në çështje problematike edhe mes anëtarëve të kabinetit qeveritar pas kërkesës së ish-ministrit të Drejtësisë, Ylli Manjani për futjen e ushtrisë.

Pavarësisht këtyre qëndrimeve, hetimi i prokurorisë ka nisur në periudhën Prill-Maj të vitit të shkuar, pas informacioneve të marra mbi kultivimin e lëndëve narkotike nga grupe të strukturuara kriminale.

Strukturat ligjzbatuese në vend, kanë siguruar dhe mbledhur të dhëna për aktivitetin kriminal të disa grupeve personash, shtetas shqiptarë, aktivitet i kundërligjshëm i cili konsiston në kultivimin e lëndëve narkotike, të cilët veprojnë në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.

Nga të dhënat rezulton se shtetasit shqiptar, gjatë muajve Prill dhe Maj, pasi kanë siguruar me parë sipërfaqe toke, në pyll, kullota, tokë në pronësi shtet ose në pronësi dhe posedim të personave privat, që ndodhet në territorin e zonës Administrative Vlorë, kanë filluar kultivimin e sasive të mëdha të bimëve narkotike të llojit cannabis sativa.

Nga verifikimet e kryera në vend, rezultojnë parcela të mbjella me bimë narkotike, ku për kultivimin, mbarëvajtjen e aktivitetit dhe ruajtjen e parcelave, janë aktivizuar një numër personash, të cilët qëndrojnë në kasolle të ndërtuara pranë parcelave të mbjella me lëndë narkotike.

“Për dokumentimin e këtij aktiviteti kriminal, u bë e mundur këqyrja e disa parcelave në fshatrat “Vajzë” dhe “Velçë”, në Vlorë, ndërsa për arsye sigurie nuk u bë e mundur këqyrja e parcelave të tjera, në fshatrat e tjera”, thotë prokuroria.

Nga këqyrja u evidentuan parcela të mbjella me bimë narkotike që dyshohet të jetë cannabis sativa, duke dokumentuar kështu të dhëna që përputhen me të gjitha përshkrimet e evidentuara në informacionin e policisë gjyqësore.

Nga hetimet e kryera, janë mbledhur prova e të dhëna të mjaftueshme për ekzistencën e faktit kriminal, si dhe po vazhdon dokumentimi për personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal, të cilët nisur nga forma e organizimit, veprojnë në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.

Sipas përgjimeve të kryera, rezultojnë se janë të paktën 9 persona dhe dy zyrtarë policie të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.

Tre prej tyre u arrestuan tre muaj më parë dhe fillimisht u tha se policia sekuestroi 23 ton kanabis, por vetë drejtori i policisë në një dalje publike tha se bëhej fjalë për 23 kilogramë, pasi kishte një ngatërresë me presjen dhjetore në komunikatën e policisë.

Pas tyre, vetëm pak ditë më parë u arrestuan edhe dy zyrtarët e policisë si dhe një person tjetër që dyshohet si organizator i kultivimit të lëndëve narkotike. Pesë shtetas të tjerë, të dyshuar si pjesë e këtij grupi të strukturuar kriminal janë shpallur në kërkim, pasi nuk u gjetën nga policia gjatë operacionit.

Sipas përgjimeve që prokuroria ka dorëzuar në gjykatë në seancën e masës së sigurimit ndaj dy zyrtarëve të policisë, rezulton se Haki Hasanbegasi, me detyrë shef i rendit në Drejtorinë e Policisë Vlorë ka patur disa biseda të përgjuara me persona që kryenin aktivitetin e kultivimit të narkotikëve.

MAPO disponon të paktën 7 biseda të përgjuara mes zyrtarit të policisë dhe personave që dyshohet se kryenin kultivim të narkotikëve, ku në disa raste

Hasanbegasi interesohet për operacionet e policisë në zonat ku janë parcelat e të njohurve të tij.

“Është goditur Krasti 2 dhe se janë afruar shumë afër, te mua sot”, thuhet në një bisedë mes shefit të policisë dhe një personi tjetër.

Më pas Hakiu i thotë se a erdhën prapë sot? Personi i thotë se po janë nja 300-400 metra larg dhe se a flet dot me njeri?

Hakiu i thotë se do të shikojë dhe se nuk flet dot në telefon.

Në një tjetër bisedë shefi i policisë pyet një tjetër person që ndodhej në Cakran nëse ikën ata.

Personi i thotë se po dhe se do të shkojë në Vlorë pas nja dy ditësh për ta takuar.

Më pas ai i ka telefonuar një tjetër personi, i cili ndodhej “lart në fshat” dhe që interesohej nëse kishin ikur ata. Hakiu i thotë që kanë ikur.

Ndërsa në një tjetër bisedë në shtator të vitit të shkuar, zyrtari i policisë i telefonon një personi dhe e pyet nëse është në mal.

Më pas i thotë se për 10 ditë mbarojnë shirat dhe ata do të takohen.

Në bazë të këtyre përgjimeve, ku ndër të tjera dalin edhe disa komunikime telefonike me Elton Çiçën, i vrarë në Tiranë në maj të vitit të shkuar, Gjykata e Krimeve të Rënda la në burg shefin e policisë së Vlorës dhe atë të Tepelenës, Gani Abazi.

Dy të arrestuarit mohuan akuzat, por gjykata vlerësoi si të mjaftueshme provat e prokurorisë për të mbajtur në qeli dy të dyshuarit.

Pjesë nga përgjimet e zyrtarëve të policisë

Më datë 15.08.2016,

Hakiu i telefonon një personi përdorues i numrit 0692xxxxx, të cilit i thotë se ka lexuar në gazetë se është goditur Krasti 2. Personi i thotë se po është goditur Krasti 2 dhe se janë afruar shumë afër, te mua sot. Hakiu i thotë se a erdhën prapë sot? Personi i thotë se po janë nja 300-400 metra larg dhe se a flet dot me njeri? Hakiu i thotë se do të shikojë dhe se nuk flet dot në telefon. Personi i thotë që të vijë nesër në mëngjes dhe ta takojë, Hakiu i thotë që do të vijë nga ora 08:00 – 09:00.

Më datë 19.08.2016,

Hakiu telefonon një person me numrin 0693xxxxxx. Personi i thotë që sapo ka ardhur nga mali se ishte te “vendi i mirë”. Hakiu i thotë se është në Vlorë. Hakiu i thotë se kur do të vijë, personi i thotë se do të vij nesër, se nesër, është e shtunë dhe do të duhet që të vijë shpejt nga ora 09-11.

Më datë 05.09.2016,

Hakiu i telefonon një personi përdorues i numrit 0699xxxx, të cilit i thotë se ku është se vetë iku për në Vlorë. Personi i thotë se është lart nga Cakrani. Hakiu e pyet se a ikën ata. Personi i thotë se po dhe se do të shkojë në Vlorë pas nja dy ditësh për ta takuar.

Hakiu i telefonon një personi përdorues i numrit 0698xxxxx, të cilit i thotë se nga bëhet. Personi i thotë se është lart në fshat dhe e pyet Hakiun se a ikën ata… Hakiu i thotë se po ikën dhe se nuk krijuan ndonjë problem. Personi i thotë “dakord”.

Më datë 17.09.2016,

Hakiu i telefonon një personi përdorues i numrit 0694xxxx, të cilin e pyet nëse është në mal. Hakiu i thotë se si po ia kalon andej, a po lodhet. Personi i thotë se çfarë të bëjë, Hakiu i thotë se ja nja 10 ditë sa të mbarojnë shirat, mbarojnë pastaj dhe se këtej nga fshati është, po të zbresë do ta takojë. Personi i thotë se do ta takojë kur të zbresë nga mali se është lart akoma.

Më datë 28.09.2016,

Hakiu merr një sms nga përdoruesi i numrit 0694xxxxx me tekst “Interesohu me atë, pasi ai miku ka djalin e tij lart në mal dhe e ka kërcënuar pala tjetër. Ta shoqërojnë deri në dalje të vijë në shtëpi.

Më datë 16.10.2016,

Hakiu telefonohet nga një person me numër 0693xxxxxx, të cilin e pyet se ku është. Personi i thotë në Krasë, Hakiu i thotë se si po shkojnë punët andej lart. Personi i thotë “shumë mirë, çdo gjë në rregull”, Hakiu i thotë se i duhen nja një mijë euro për të paguar një detyrim. Personi i thotë “ok”.