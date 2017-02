Përdhunohet në Gjermani shqiptare, u deh me alkool nga kujdestari

Një ngjarje e rëndë ka ndoshur në strehimin e azilkërkuesëve në Essen të Gjermanisë. Një shqiptare 24-vjeçare është përdhunuar, shkruan bild.de.

Gjykata e Landit ka marrë vendimin për burgim të agresorit.

Anëtarët e trupit gjykues kanë qenë të sigurt në një pikë: i gjykuari në fjalë, një njeri me familje dhe me fëmijë e ka shfrytëzuar gjendjen e dehur të shqiptares 24 vjeçare për ta përdhunuar atë me gjakftohtësi. Kjo ngjarje ka ndodhur më 23 gusht 2015.

Fillimisht ata të dy ishin marrë vesh që të shkonin së bashku në “Blind-Date-Festival” në Gelsenkirchen. Gjatë udhëtimit, Selina ( pseodonim i shqiptares) bashkë me një kujdestare tjetër të “heim”-it kishte filluar të pinte vodka. Ajo dukej se merrej vesh mirë me kujdestaren, me të cilën në fakt, më vonë dhe është martuar (martesë brenda gjinisë së njëjtë).

Mirëpo vazhdimi i asaj nate ishte i tmerrshëm për shqiptaren. Në vend që ta kthente në shtëpinë e azilit, ashtu siç ishin marrë vesh, ai e dërgoi atë në banesën e tij. Selinës nuk i kujtohen të gjitha detajet e asaj çfarë ka ndodhur atë natë.

Por, përfundimi i trupit gjykues është i prerë: “I akuzuari ka shfrytëzuar paaftësinë e gruas për të rezistuar dhe ka kryer marrëdhënie seksuale me të”.