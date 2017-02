PDIU sulmon Arta Daden: Ti kurrë nuk mund të bëhesh Presidente, ta themi ne arsyen

Kryetarja e Forumit të Grave të PDIU-së, Vjollca Braho, ka komentuar sot deklaratat e deputetes socialiste Arta Dade, e cila nga emisioni “Vila24” në “News24” pranoi se nuk do t’i thoshte jo postit të Presidentit nëse do të propozohej kandidatura e saj.

Përmes një mesazhi në “Facebook”, Braho i kujton zonjës Dade se duhet të kërkojë ndjesë për faktin se si ish-ministre e Jashtme dhe kryetare e Komisionit të Politikës së Jashtme, nuk ka thënë asnjë fjalë për zgjidhjen e çështjes çame, por ka votuar kundër Rezolutës në Kuvend për këtë çështje.

“Sot rishfaqet në skenë si kundërshtarja më e ashpër e atyre 300 mijë çamëve që falë punës dhe përpjekjës së PDIU-së kanë rifituar shpresën për marrë dinjitetin që iu është nëpërkëmbur nga politikanë si zonjës Dade. Të qenit President i Republikës është kulmi i karrierës së një politikani, por zonja Arta Dade nuk do ta arrijë dot duke sulmuar PDIU-në, sepse ashtu e kanë urdhëruar ata që e kanë frikë rritjen e saj. PDIU është një parti që nuk ka frikë nga sfidat, sepse mbështet një kauzë të drejtë dhe këtë e kanë treguar votat që ka marrë në të gjithë Shqipërinë. Këtë do e faktojë edhe njëherë në zgjedhjet parlamentare të muajit qershor, ku do të dyfishojë rezultatin e saj. Për të mirën e shqiptarëve dhe të zezën e atyre që janë mësuar ta marrin pushtetin vetëm për ta vjelë!”, – shkruan ndër të tjera Braho.

Nga emisioni “Vila 24” në “News24”, Dade tha sot se “nuk po loboj për t’u bërë presidente. Nuk e di nëse emri im është lakuar nëpër gazeta. Besoj se nuk ka rëndësi që presidenti të jetë burrë apo grua. Gazetarja më bëri pyetje a mund të bëhem presidenti, dhe unë thashë pse jo. Bashkë me Blushin e Hafizin, e një grup deputetësh kemi kërkuar që presidenti të zgjidhet nga populli. Nëse do të ishte kështu pse jo, do të kandidoja. Dua të inkurajoj të gjitha gratë që të jenë më optimiste për t’u angazhuar në politikë e detyra të tilla”, – tha Dade.