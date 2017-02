PDIU, Doda: Çështjet kombëtare s’mund të jenë çështje numrash

Në një intervistë për televizionin Top Channel, Mesila Doda, flet për marrëdhëniet e PDIU me mazhorancën, pritshmëritë e partisë që ajo përfaqëson për zgjedhjet e 18 qershorti dhe për koalicionin e shumpërfolur me PS-në në zgjedhjet e ardhshme.

“Nuk kemi folur për terma realë se kush janë kushtet për një koalicion të ardhshëm. Ka pasur shumë zëra që thonë se duhet të jetë thjesht e majta e bashkuar. Disa të tjerë thonë që duhet të jetë më e zgjeruar. Kjo është çështje e filozofisë, me të cilën personat e konceptojnë politikën. Sigurisht që ne jemi forcë e qendrës, por mbi të gjitha Çështja Çame është ajo që nuk ka progreduar gjatë 70 viteve aq sa ç’kanë ecur çështjet e tjera të zgjidhura tashmë”, deklaron Doda.

Çështja Çame duket se edhe këtë herë do të jetë guri i themelit për të qëndruar të bashkuar me PS-në.

Sekretarja e Përgjithshme e PDIU-së nuk beson se koalicionet duhet t’i bëjë bashkë projeksioni numerik, por çështjet.

E tillë për të është Çështja Çame, e cila tashmë duhet parë si Çështje Kombëtare.

“Nuk është më çështja thjesht e numrave, por e asaj ç’ka duhet të sjellin në politikë. Kjo është krejtësisht e ndryshme duke e krahasuar me atë politikën e çartur që ka filluar të marrë ngjyrime kaq të forta këto ditë. Tendenca për të bërë çdo gjë si çështje numrash nuk është pjesë e PDIU. Kemi çështje shumë më të mëdha dhe çështjet kombëtare s’mund të jenë çështje numrash”, thotë Doda.

Mesila Doda e ka një përgjigje edhe për kritikët, që koalicionin qeverisës e shohin vetëm me parti të majta.

“Historia që tentohet të paraqitet sikur PDIU dhe LSI janë dy shemra që duhet të zihen me njëra-tjetrën është jo etike, jo politike dhe nuk ndihmon askënd. Ky është një qiell i madh, ka vend për të gjithë”, nënvizon Doda.

Cilat janë pritshmëritë e PDIU-së për 18 qershorin?

“Sigurisht që do kemi rritje dhe ju do ta shihni vetë rritjen që do të ketë PDIU-ja”, shton Doda.