PD mes dy botëve dhe rreziku i të mbeturit vetëm!

Nga Arion Sulo

E eklipsuar nga telenovela e mazhorancës, që ka thithur audiencën falë përmbajtjes së fortë me ‘para, pushtet dhe seks”, protesta e 18 shkurtit është në këto kohë i vetmi lajm nga opozita, e cila është bërë edhe vetë pjesë e spektatorëve që presin zgjidhjen e enigmës: kush do të fitojë në fund Rama apo Meta?

PD dhe LSI nuk e kanë ndarë përfundimisht mendjen se ç’do të bëjnë në lidhje me një koalicion të mundshëm mes tyre dhe kjo është varësia e parë e demokratëve, që i pengon ata të kenë zë në zhvillimet e fundit. Ilustrim i kësaj “varësie” është edhe shmangia e kryetarit Basha nga konflikti i fortë mes kryeprokurorit dhe ambasadorit amerikan.

Politikisht dhe moralisht, rikthimi i LSI te PD mund të mbartë dhjetëra cene, por me ç’kemi parë në zgjedhjet e fundit, ky rreshtim i balancon palët në garë dhe fituesi i zgjedhjeve nuk është më i paracaktuar.

Varësia e dytë e demokratëve lidhet me ndryshimin e administratave në Uashington dhe shpresën që ata kanë për një kthesë të Departamentit të Shtetit kundër kryeministrit Rama, Reformës në Drejtësi dhe tërheqjes apo zbutjes së ambasadorit amerikan, Donald Lu.

Qëndrimi në pozicion pritjeje dhe përgatitjet jo fort të dukshme për ballafaqimin elektoral të qershorit kanë forcuar idenë se PD nuk është në qendër të zhvillimeve dhe nuk dikton axhendën politike të ditës.

Të dyja këto linja politike mund të mbahen të hapura taktikisht dhe janë normale në vende që kryejnë procese të rregullta zgjedhore, por PD nuk mund të varet vetëm nga ato dhe as të investohet vetëm në pritjen e tyre, kur fusha e zgjedhjeve ku do të futet pas pak rrezikon të jetë e minuar.

Për shkak të fuqisë së mazhorancës, apatisë së opinionit publik, medias jo të besueshme dhe varfërisë së përhapur gjerësisht, palët në zgjedhje hyjnë në pozita të pabarabarta dhe PD e di se do të përballet me deformime dhe manipulime.

Shembulli i Kavajës, ku Elvis Roshi (s) ikën si kryetar bashkie, por mbetet qendra e pushtetit të socialistëve në këtë qytet tregon se si po modifikohet në terren edhe produkti i ligjit të dekriminalizimit.

Me përvojën e Dibrës dhe malin e akuzave se paratë e kanabisit investohen në pranverë për blerje votash, për të fituar në shtator më shumë hektarë “bari”, me shtimin e pushtetit të mazhorancës nga pritet të dalë dhe presidenti i ri, me klimën populiste rreth rezultateve të para të Reformës në Drejtësi, pyetja që ka kohë që qarkullon në PD nëse duhet të futet apo jo me këto kushte në zgjedhje nuk është më blasfemike.

Por PD nuk mund të jetojë mes dy botëve njëherësh; edhe të presë fuqizim numrash për të shkuar në zgjedhje, edhe të vërë në diskutim pjesëmarrjen në to.

PD duhet ta presë sa më shpejt nyjën e LSI (qoftë edhe duke e lënë derën hapur) dhe të shpallë se çfarë do të bëjë me zgjedhjet, duke mos u tërhequr nga asnjë kërkesë që synon t’i bëjë ato të lira dhe të ndershme.

Votimi elektronik, transparenca në financimet e fushatës dhe heqja e kandidatëve të lidhur me krimin duhet të jenë platforma e negociatave me mazhorancën dhe ndërkombëtarët. Të shoqëruara me programin e ri, ekipin e shpallur, protestat dhe mbi të gjitha të kushtëzuara me bojkotin, ato do i jepnin identitet të qartë qasjes së saj në procesin e 18 qershorit.

Çdo vonesë do t’i kushtonte shtrenjtë në shthurjen e anëtarësisë së mbetur pa mesazh dhe renditjen e saj në periferi të receptorëve të shoqërisë.

Prita e Metës dhe e kabllogrameve nga SHBA- që ndoshta vijnë të dy, por ndoshta jo, mbart rrezikun e madh të të mbeturit vetëm dhe kthimit pas katër muajsh në dekor elektoral për mazhorancën e sotme dhe të nesërme.