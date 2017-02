Nuk ka zgjidhje tjetër për opozitën

Nga Fitim Zekthi

Protesta e thirrur nga opozita ndaj asaj që ajo e quan pamundësi për të patur zgjedhje të lira në vend, shihet nga një pjesë e madhe e opinionit, analistëve dhe gjerësisht njerëzve jo si një protestë, por si një miting i opozitës, pa arsye të qenësishme politike, i motivuar më shumë nga pafuqia e vetë asaj. Prej shumë kohësh, pa ndalur, të gjitha mediat kryesore dhe ekranet e rëndësishme në vend po ia dalin të bëjnë sunduese një narrativë të vetme: Opozita është e dobët, do të marrë më pak se 20%, do të dalë parti e tretë, nuk del dot nga hija e vjetër, është në kaos, qeveria po ndryshon vendin, po bën një betejë me armiqtë e Reformës në Drejtësi, të cilët po kapen me thonj për të ndalur të pandalshmen. Jemi praktikisht në një iluzion vlefshmërie. Iluzioni i vlefshmërisë është një besim fals, i cili pranohet intuitivisht si i vërtetë. Një iluzion konjitiv vlefshmërie lind si pasojë e sistemit të parë të të menduarit, për të cilin psikologu Daniel Kahneman thotë se është i shpejtë, i shpeshtë, i mbështetur mbi vëzhgim, jo racional, jo analitik. Ky sistem është sistemi që gjitarët kanë për t’u mbrojtur nga rreziqet. Ky sistem iu mundëson atyre të mbrohen nga rreziqet dhe kësisoj ata duke mos pasur kohë të analizojnë situatat, të shqyrtojnë mundësitë dhe faktet pasi rrezikojnë jetën, veprojnë menjëherë nisur nga vëzhgimi dhe nga intuita e cila përdor një depozitë të madhe kujtimesh, tek e cila ka akses të menjëhershëm. Sociologu Peter Berger flet një strukturë të së besueshmes që krijohet në situata të tilla, strukturë e cila bën të duket e vërtetë, normale, e drejtë, e pakundërshtueshme ideja që ajo vetë prodhon. Në fakt opozita ka thirrur njerëzit të protestojnë kundër një gjendjeje të degraduar të demokracisë, e cila nuk lejon mbajtjen e zgjedhjeve. Nuk ka asnjë në botë ku njerëzit në mënyrë spontane të dalin në protesta kur ata shohin se janë prishur rregullat bazë të funksionimit të politikës dhe pluralizmit politik. Nuk mund të pritet, aq më tepër në një vend si yni, që njerëzit të mendojnë se nga vota e lirë e secilit varet cilësia e qeverisë, gjendet themeli tek i cili mbështetet demokracia, buron ndarja e pushteteve etj. etj. Roli i njerëzve në një demokraci nuk është ky, roli i njerëzve është të jenë të virtytshëm, të përgjegjshëm, shkruante presidenti amerikan John Adams. Një tjetër president, Roosvelt-i, shprehej se ai qytetar që mendon se përgjegjësia e tij në demokraci është të votojë një herë në katër vjet meriton të jetojë në despotizëm, qytetari duhet vazhdimisht ta bëjë qeverinë të japë llogari. Dhe në fakt revolucioni portokalli që kundërshtoi manipulimin e zgjedhjeve në Ukrainë disa vite më parë mori jetë pas thirrjes së opozitës së Jushçenkos dhe jo vetvetiu apo spontanisht nga njerëzit, demonstratat kundër manipulimit të zgjedhjeve në Venezuelë u thirrën nga opozita dhe nuk nisën spontanisht etj. Partitë politike janë të legjitimuara të thërrasin njerëzit dhe të bëjnë protesta kur nuk ka mundësi të mbahen zgjedhje ose kur zgjedhjet manipulohen. Në raste të tjera, si: korrupsioni, varfëria, papunësia, të drejtat e minatorëve apo mësuesve opozita zhvillon beteja parlamentare ose mund t’iu bashkohet protestave që i nisin vetvetiu ose spontanisht njerëzit. Çështja është nëse rrezikohet vërtet mbajtja e zgjedhjeve të lira. Që një ditë pas fitores së zgjedhjeve të fundit shumica në qeveri ka nisur të zgjerojë pandalur pushtetin e saj, duke e zhbërë në një masë të madhe vullnetin e njerëzve. Ajo mori në fillim një deputet nga opozita, duke kapur numrin kritik 84 vota, numër të cilin shqiptarët nuk ia dhanë. Më pas mori vazhdimisht deputetë nga opozita dhe sot askush nuk e di se sa deputetë ka shumica. Disa deputetë të shumicës u pa që vinin nga një botë shumë larg politikës. Hashashi, korrupsioni dhe lufta brenda shumicës është aq e egër sa shpjegimi i vetëm të çon tek ajo që quhet shoqëri me akses të kufizuar, ku grupeve apo individëve me akses te dhuna apo me potencial për dhunë iu jepen renta dhe privilegje në proporcion me këtë potencial për dhunë. Teoricieni i njohur i politikës Fransis Fukuyama thotë se një shtet që zhvillon zgjedhje të lira ka të paktën tri elemente bazë, të cilat ndonëse mund të jenë të dobëta, gjithsesi kanë rol të dukshëm. Ato janë llogaridhënia e qeverisë, shteti i fortë dhe efikas dhe sundimi i ligjit. Qeveria nuk jep llogari para askujt, kryeministri i quan mediat kazanë, opozitën e tall dhe e poshtëron. Ajo fajëson vetëm opozitën apo gazetarët. Shteti është karikaturë, efikasiteti i tij është vetëm arrestimi i atyre që nuk paguajnë dritat. Ndërsa sa i takon sundimit të ligjit mjafton të thuhet se këshilltarja e tij tha disa kohë më parë, kur qeveria shfuqizoi me akt normativ ligjin për nëpunësit civilë, se “qeveria me akt normativ mund të ndryshojë edhe kushtetutën”. Këtu nuk ka nevojë të thuhet se kryeministri mbron ende ish-kryetarin e bashkisë Kavajë. Situata e tashme plotëson të gjitha kushtet që zgjedhjet të kthehen në votime, të mos jenë instrument demokracie, por instrument autoritarizmi. Shumë vende të Afrikës subharine apo të Amerikës së Jugut janë të tilla, janë autoritarizma elektoralë, siç i quan Andreas Schedler. Edhe vëzhguesi më optimist në Shqipëri sot e di se zgjedhjet nëse mbahen në këto kushte nuk mund të jenë kurrë instrument demokracie, pra pas tyre vendi nuk do të jetë më i hapur drejt fuqizimit të llogaridhënies së qeverisë, sundimit të ligjit dhe ndërtimit të një shteti efikas. Kështu opozita jo vetëm është në anën e drejtë, por e ka detyrë thirrjen e njerëzve në protestë. A do të zgjidhë gjë protesta? Ndoshta asgjë, por askush nuk ka për detyrë të ndryshojë botën, njerëzit kanë për detyrë të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre.