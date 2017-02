Nuk është protestë, por edhe po të ishte nuk do sillte ndryshim

Nga Klementin Mile*

Mediat do vazhdojnë ta quajnë protestë. Aktorët politikë do vazhdojnë ta quajnë protestë. Po ashtu dhe publiku. Por ajo që pritet të ndodhë sot në Tiranë nuk do të jetë protestë. 18 Shkurti mund të jetë datë e rëndësishme për opozitën shqiptare, në përpjekjet e saj drejt pushtetit, por kjo datë nuk do figurojë aspak në regjistrin e protestave.

Le ta marrim protestën seriozisht, ndryshe nga ç’bëjnë mediat, politikanët dhe publiku i gjerë. Teoricieni social më i shquar i kohës sonë, Niklas Luhmann, shkruan se në botën sociale formohen katër tipe sistemesh, të cilat nuk duhen ngatërruar me njëri-tjetrin, ndryshe bëjmë atë që në filozofi quhet gabim kategorik. Këto tipe sistemesh janë sistemet funksionale, sistemet e ndërveprimit, sistemet e organizimit dhe sistemet e protestës. Për rastin tonë vendimtar është dallimi ndërmjet protestës dhe organizimit.

Esenca e protestës është demonstrata, ndërkohë që esenca e organizimit është vendimmarrja. Protesta është spontane, ajo lind prej emocionit të njerëzve; organizimi është i ideuar, lind nga përdorimi i arsyes. Protesta përfshin të gjithë ata që përjetojnë një emocion (zakonisht negativ) kundrejt qeverisjes dhe i thonë “Jo” një politike të caktuar, ndërsa organizimi përfshin vetëm anëtarët e organizatës, të cilët veçse kryejnë detyrën, pa ndonjë emocion të spikatur, dhe i thonë “Po” urdhrave që marrin nga eprorët.

Në sitin zyrtar të Partisë Demokratike është publikuar kjo shprehje e kryetarit Basha: “Më 18 Shkurt, të Shtunën në orën 12, Shkodra dhe Vlora, Korça dhe Durrësi, Gjirokastra dhe Elbasani, Fieri, Lushnja, Kavaja dhe gjithë Shqipëria bashkohet në Tiranë, për zgjedhje të lira dhe të ndershme”. Kjo shprehje e bën të qartë se sot nuk do të ketë protestë, pasi nuk mund të ketë protestë të organizuar. Nëse organizohet, qoftë edhe me synimet më sublime, ajo nuk është protestë, por organizim. Protesta lind spontanisht dhe nga poshtë, nuk ideohet dhe përcaktohet nga lart. Që sot të kishte protestë do të duhej që Basha të mos dinte paraprakisht asgjë për të. Por ai di shumë: di vendin dhe kohën e ngjarjes, di qëllimin e saj, di motivet e njerëzve, di kush do marrë pjesë etj. Këto gjëra i di vetëm një epror në organizatë, në atë organizatë ku merren vendime dhe nuk bëhen demonstrime.

Përveç kësaj, shprehja e liderit të opozitës, po të vendoset në kontekstin e qëllimeve të “protestës”, të shprehura nga ai vetë dhe politikanë të tjerë demokratë, bie në një gabim logjik të rëndomtë. Në librat e logjikës ky gabim emërtohet keqkuptim (Ignoratio Elenchi) dhe shënjon një kapërcim të pajustifikuar drejt konkluzionit. Ja një shembull nga këta libra: ‘Krimet e vjedhjes dhe grabitjes janë shtuar shumë kohët e fundit. Konkluzioni është i qartë: duhet ta futim prapë dhe menjëherë dënimin me vdekje’. Në mënyrë të ngjashme procedon edhe argumenti i opozitës: ‘Shqipëria është mbushur me kanabis, krimi është shtuar, korrupsioni po ashtu, ekonomia është në depresion, shqiptarëve i është vrarë shpresa. Rrjedhimisht, protesta e 18 Shkurtit është zgjidhja e të gjitha këtyre problemeve’. Në fakt është e qartë që “protesta” mund të zgjidhë ndonjë problem organizativ të opozitës, ndoshta edhe mund të rrisë shanset elektorale të saj, por ama nuk ka të bëjë me zgjidhjen e problemeve komplekse që përjeton vendi.

Së fundi, edhe po të ishte protestë, 18 Shkurti nuk do sillte ndryshim. Kjo pasi protesta, në esencën e vet, është konservatore. Ajo shërben kryesisht për ta legjitimuar qeverisjen, duke e treguar tolerante ndaj atyre që protestojnë, respektuese të lirive dhe të drejtave të tjetrit, të aftë të kontrollojë rendin edhe në kushte delikate. Nga ana tjetër, edhe pse nuk e ndryshon fatin kolektiv, duke i lënë në vend strukturat që kushtëzojnë jetën tonë të përbashkët, protesta ndryshon fatet individuale të disave – të atyre që spikatin në protestë. Këta të fundit bëhen personazhe të dashura për median, fitojnë prestigj, që përkthehet pastaj në para ose akses në pushtet. Por këtë anë të errët të protestës nuk do e shohim sot – sepse sot nuk do të ketë protestë.

